Piden tres años de prisión para un hombre acusado de apuñalar a otro en las inmediaciones de un club de Almansa

ALBACETE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia número 1 de la Sección Penal de Albacete juzgará el próximo miércoles, 15 de abril, a D.T.M, acusado de apuñalar a otro hombre en una reyerta a la salida de un pub del municipio de Almansa.

Según detalla el escrito de acusación, recogido por Europa Press, los hechos ocurrieron la madrugada del 21 de septiembre de 2025, cuando el acusado, que estaba en las inmediaciones del club, tras varios incidentes, se enzarzó con otra persona, cayendo ambos al suelo.

En ese momento, el acusado sacó un cuchillo de cocina que llevaba en un bolso de cintura y asestó dos puñaladas a la víctima en el costado. Las heridas requirieron tratamiento médico, sin resultar graves.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía ha solicitado una orden de alejamiento de cuatro años para el acusado y una indemnización de 925 euros para la víctima.