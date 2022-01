El pintor Emilio Fernández-Galiano reivindica una Ley de Mecenazgo que apoye a los artistas

SIGÜENZA (GUADALAJARA), 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pinto Emilio Fernández-Galiano, madrileño de nacimiento y seguntino por adopción, ha reivindicado una Ley de Mecenazgo que apoye a los artistas. En una entrevista concedida a Europa Press, ha recordado cómo desde la Transición democrática se viene reclamando una Ley de Mecenazgo que permitiría a las empresas invertir en arte beneficiándose de algunos aspectos fiscales. Este artista no entiende que un empresario se pueda deducir como gasto si compra un tresillo para su despacho y no pueda hacerlo si adquiere un cuadro.

"No hay una Ley de Mecenazgo que nos apoye o que incentive", ha subrayado Fernández-Galiano tras reclamar a la Administración Pública "una mayor sensibilidad artística", indignado que, hasta ahora, ninguno se haya atrevido a ello. "Tenemos un mínimo apoyo, hace falta una buena Ley de Mecenazgo. No somos buenos consumidores de arte pese a que somos una fábrica de artistas como pocos en Europa", ha insistido.

Su vena de artista rezuma a larga y corta distancia. La pasión por la pintura de Emilio Fernández-Galiano no le viene por ascendencia genética directa sino fruto de una inquietud que se retrae a su infancia. Desde muy pequeño, con apenas tres años, sin saber aún leer, recuerda tener siempre un lápiz o un pincel entre las manos y confeccionar sus primeros trazos.

A él las musas siempre le llegan trabajando porque si algo tiene claro este artista madrileño pero seguntino por adopción es que no es suficiente con tener un don sino que se requiere mucho oficio para desarrollarlo.

El artista de los Fernández-Galiano huye de corsés pictóricos y de un estilo único y así lo refleja tanto en su forma de ser como en sus cuadros. Él mismo define su pintura como "intuitivista", una palabra que asume como propia y que se traduce para él en un neoexpresionismo moderno con el que deja al espectador un alto margen de interpretación.

El boca a boca ha conllevado que sus retratos sean tremendamente cotizados en el mundo del arte. Son obras que tratan de "captar el alma" del retratado, y para ello le resulta imprescindible conocer a la persona, tal y como ha señalado a Europa Press en su estudio de Sigüenza, ciudad que para él tiene unos colores especiales que la hacen única.

LE HAN ENCARGADO UN RETRATO DE FELIPE GONZÁLEZ

No tiene obsesión por ningún tema, aunque le gustan los paisajes urbanos y la tauromaquia. Ha pintado a toreros de primera línea, pero también a cargos o excargos políticos. Uno de los últimos ha sido el del expresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Vicente Tirado y está terminando el del recientemente fallecido Jesús Fernández Vaquero. Y según ha adelantado, le han encargado un retrato del expresidente del Gobierno Felipe González, aunque prefiere no detallar de quién es el encargo ya que se trata "de una sorpresa", apostilla entre risas.

Su carácter optimista se precede y eso se traduce también en su obra. Cuida mucho sus retratos, estudia los gestos para no caer en errores. "No me vale pintar a través de una foto, sino que tengo que conocer al retratado para plasmarlo", ha detallado mientras se declara también, con enorme naturalidad, un pintor "amable". "Antes de comenzar un cuadro siempre intento figurármelo", ha subrayado tras reconocer que en su obra "siempre hay una gran parte de oficio y una menor de inspiración".

Pero a Fernández-Galiano le indigna el descompensado trato por parte de la Administración Pública hacia los artistas. "España conformamos una gran fábrica de artistas pero somos pésimos consumidores de arte", ha afirmado, indignado por la falta de educación para comprar, apreciar o coleccionar arte que hay en este país. "Aquí parece que tienes que ser una Koplowitz o un Botín para tener una colección decente de arte y no es así", ha lamentado.

En su caso, ha vendido obras de arte en otros países de Europa a precios asequibles y a gente de un estatus social medio que tienen su propia colección de arte, y le desola y aflige que esto no ocurra en España.

Desmarcándose de ideologías, sí ha reconocido la sensibilidad mostrada por el arte por parte de algunos políticos, entre ellos, el actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, al querer prolongar la galería de retratos de esta institución, o el que fuera alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio Román.

Y de la misma manera que cree que la Administración tiene que favorecer las galerías de arte, se muestra crítico con los excesivos honorarios que, a veces, se pagan por algunos cuadros.

Aunque por consejo de su propio padre compaginó su pasión por la pintura con los estudios de Derecho, hoy ha conseguido ser uno de los pocos artistas en España que puede vivir de este arte. De hecho, acaba de dar un nuevo escalón profesional de la mano de la empresa de Marketing y Publicidad Cromátika, y para el próximo mes de febrero, ha adelantado, llevará una exposición a la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid.

Siempre ha defendido su condición de autodidacta y esa libertad que hay detrás de este oficio. Vibra cuando percibe una realidad que le motiva y decide plasmarla en el óleo. En sus obras se respira y se traslada la frescura y la visión de la vida de este madrileño de nacimiento y seguntino por adopción y por matrimonio.

ENSEÑA SU OFICIO EN LA ESCUELA DE ARTE DE SIGÜENZA

Así, desde hace algún tiempo se encarga también de enseñar su oficio en la Escuela de Arte abierta por el Ayuntamiento, donde cada sábado muestra sus conocimientos a los postulantes a artistas que inscritos en los cursos que se ofertan a través de este espacio artístico.

Emilio Fernández-Galiano disfruta con lo que hace, y admite que también en el arte hay modas fugaces que tienden ahora a los colores planos y una pintura más sintetizada y minimalista, en la que inevitablemente él también cae aunque no tanto como otros artistas ya que, en su caso, gran parte de su obra es por encargo, aunque también cuenta con producción propia como la que viste el salón de su casa seguntina.

Fernández-Galiano ha agradecido que desde el Ayuntamiento de la ciudad del Doncel se haya dado continuidad al Premio de Pintura 'Fermín Santos', uno de los más valorados a nivel nacional y se siente "tremendamente satisfecho" de poder trasladar sus conocimientos pictóricos al alumnado de la Escuela de Arte seguntina.

Un pintor intuitivo que vende sus cuadros "por lo mismo que pasar un buen fin de semana de turismo", ha señalado en esta entrevista, convencido de que el arte tiene que crecer y llegar a muchos más hogares de los que ahora llega y de que invertir en él es hacerlo en sensibilidad y en creatividad.