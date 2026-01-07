El 'Plan Asfalto 2026' de Toledo comenzará en los barrios del Polígono y Santa Bárbara

Calle Río Jarama. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha avanzado este miércoles que, con el inicio de este año 2026, se va a poner en marcha el 'Plan Asfalto 2026' "para acometer reparaciones necesarias y demandadas desde hace muchos años en distintos puntos de la ciudad".

En este sentido, el alcalde ha indicado que el plan cuenta con un importe cercano a los 3 millones de euros para la mejora y reparación de vías que se encuentran en mal estado "y que deberían haber sido recuperadas hace años".

Velázquez ha informado de que, dentro de este plan, "tendrá un especial protagonismo los barrios del Polígono y Santa Bárbara, donde se concentrarán las primeras intervenciones que he visitado esta misma mañana".

En concreto, una primera fase, que contará con una dotación de 1,6 millones de euros, afectará a la zona residencial, como son la calle Río Arlés, una de las principales vías de acceso y entrada tanto al Hospital Universitario de Toledo como al Centro Comercial 'Luz del Tajo'; la calle Río Valdemarías, una zona "con una importante presencia de centros educativos, instalaciones deportivas y numerosas viviendas"; y la calle Río Valdeyernos, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, en el barrio de Santa Bárbara se actuará en las calles Ferrocarril y aledañas, y en el Paseo de la Rosa.

Además, en el Polígono, el 'Plan Asfalto 2026', se extenderá a los pasos de peatones y el arreglo del anfiteatro del paseo García Lorca; y, posteriormente, se actuará en la zona industrial, en las calles Río Jarama y Ventalomar.

Por otro lado, también efectuarán las reparaciones necesarias, tanto en el interior del pabellón 'Gonzalo Pérez de Vargas' de la Escuela Central de Educación Física, como en la senda ecológica del río, ambas localizaciones dañadas por las inundaciones provocadas por la crecida del Tajo en el mes de marzo del pasado año 2025.

De este modo, el 'Plan Asfalto 2026' arrancará "con una atención prioritaria a los barrios del Polígono y Santa Bárbara, con el objetivo de mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de estas zonas de la ciudad".