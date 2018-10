Feministas Guadalajara se concentran en apoyo a una compañera denunciada por desobediencia

Actualizado 02/07/2018 15:52:21 CET

GUADALAJARA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Integrantes de la Plataforma Feminista de Guadalajara se han concentrado este lunes ante las puertas de los juzgados de la capital, para apoyar a una de sus compañeras que precisamente ha prestado declaración en el Juzgado de lo Penal tras ser acusada de desobediencia a la autoridad el pasdado 26 de abril con motivo de la concentración por la sentencia contra los miembros de 'La Manada'.

Con gritos de '¡Basta ya de justicia patriarcal!', 'Tranquila, hermana, aquí está tu manada', 'Nos tocan a una, nos tocan a todas', ¡que no, que no, que no tenemos miedo!', varias decenas de personas, entre las que también encontraba el diputado regional de Podemos, David Llorente, o integrantes de Ahora Guadalajara y de IU, han protestado por esta denuncia.

En nombre de la plataforma una de las integrantes, Elena Loaisa, de IU, ha dicho no comprender el motivo de esta denuncia teniendo en cuenta que cuando la policía les requirió que se identificaran "nadie se negó" sino que tan sólo, la compañera "optó por marcharse" y los agentes lo interpretaron como una negativa a aportar la documentación requerida.

Para Loaisa, se trata de una denuncia "totalmente desproporcionada", pero se ha mostrado confiada en que la justicia "sea razonable y sensata", tras alertar de que "hoy le ha tocado a ella, pero mañana nos puede tocar a cualquiera".

Por último, ha señalado que tienen constancia de que en otros puntos de España también ha habido denuncias similares y que se están archivando.