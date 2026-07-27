El pleno de Cuenca aprueba dedicar espacios públicos a deportados conquenses a los campos nazis y al grupo Kuero

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CUENCA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado dos acuerdos para dedicar sendos espacios públicos de la ciudad a los conquenses deportados a los campos de exterminio nazis y al grupo de punk Kuero, referente de la escena musical underground conquense de la década de los noventa.

Estas medidas forman parte del pacto del equipo de Gobierno con el grupo municipal Cuenca en Marcha para que hubiera presupuestos municipales en 2026.

La concejala de Cultura, María Ángeles García, ha informado que la calle elegida para honrar la memoria de los vecinos de la provincia asesinados en los campos levantados por Hitler estará en los Tiradores, una vía de subida a los depósitos en la que no hay viviendas, por lo que no tendrá efectos en el callejero postal.

El concejal de Cuenca en Marcha Cuenca nos Une ha agradecido este reconocimiento a unas víctimas "que sufrieron torturas hasta el exterminio en estos campos, que para eso estaban pensados y que eran una solución final contra los judios y contra todos los que discrepaban con el régimen nazi".

Vox ha votado a favor, pero su portavoz Rafael Rodríguez ha adelantado que pedirá que se solicite una calle a los Mártires conquenses de la Guerra Civil española en septiembre, para comprobar si PSOE en Cuenca en Marcha votan a favor de estos religiosos asesinados "por afiliados y simpatizantes del PSOE, UGT y del Partido Comunista".

Rodríguez ha apelado al recuerdo del fallecido Isidoro Gómez Cavero para apuntar que "hizo un esfuerzo para acudir al pleno" para votar a favor de otra moción presentada por Vox para construir un memorial a estos religiosos asesinados.

"Él dijo textualmente que, si voté a favor de unos, ¿cómo no voy a votar a favor de otros? Espero que esas palabras las singan sin desviarse de lo que quiso decir con esta frase".

Por parte del Grupo Popular, el portavoz Álvaro Barambio ha informado de la abstención de su partido al considerar que no se trata de una actuación "urgente, necesaria o preceptiva", sino del cumplimiento de unos acuerdos políticos.

De esta forma, el resultado de la votación ha sido de 16 concejales a favor y nueve abstenciones.

UNA PLACA PARA LOS KUERO

También ha salido adelante, con el mismo resultado el acuerdo para dedicar un espacio al grupo Kuero. En este caso será una placa en la travesía Fernando Fernán Gómez, la calle donde se encontraba la Sala Babylon, impulsada por alguno de los componentes de esta emblemática banda,

La concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, ha repasado la trayectoria de este grupo de punk rock que destacó en la escena de los noventa, ofreció más de 200 conciertos en toda la península y supuso un salto "por su capacidad de producir discos a través de la autogestión y su labor en pro de la cultura de Cuenca".

Pablo García, de Cuenca en Marcha, ha indicado que Kuero es un ejemplo de grupo local "que logró trascender las fronteras de la ciudad", por lo que este homenaje supone además un reconocimiento a la música conquense.

Vox ha confesado que "no conocíamos a este grupo, porque no es la música que nosotros sigamos" y aunque tras hablar con varias personas han observado "que no tenían una repercusión mediática importante", han optado por sumarse a la mayoría del Pleno.

El PP se ha mantenido en la abstención por la misma razón que en la propuesta de la calle para los deportados, aunque el concejal Álvaro Barambio, a título personal, ha añadido que "uno de los mejores reconocimientos que se puede hacer a este magnífico grupo es recomendar su escucha".

OTROS ACUERDOS

En este pleno se han producido otros dos acuerdos adoptados por unanimidad. La primera de ellas es la declaración de utilidad municipal de una obra de mejora de eficiencia energética de un inmueble de Avenida de Castilla-La Mancha para que esta comunidad pueda recibir una bonificación en el Impuesto de Construcciones.

Por su parte, el segundo es el programa de productividad de los trabajadores que necesite el recinto ferial durante las fiestas de San Julián. Será un equipo formado por voluntarios que serán reclutados tras la exposición de este acuerdo en el tablón de anuncios municipal.