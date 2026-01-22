El pleno de la Diputación de Toledo aprueba el adelanto de 30 millones a municipios para el cobro de sus impuestos

Pleno de la Diputación de Toledo. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de la Diputación Provincial de Toledo ha aprobado este jueves por unanimidad una operación que permitirá adelantar 30 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia para el cobro anticipado de sus impuestos municipales, gracias a una operación de crédito a corto plazo para aliviar las dificultades transitorias de liquidez que se prevén a lo largo del ejercicio 2026.

Será la Diputación de Toledo la que preste ese dinero al Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria (OAPGT), en una operación que se instrumentará mediante depósito a un año, sin devengo de intereses (0 %), y que cuenta con informes favorables de la Tesorería y de la Intervención Provinciales, así como con el acuerdo previo del Consejo Rector del OAPGT, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La iniciativa, impulsada desde el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo, presidido por el diputado Manuel Galán, y defendida en la sesión por la portavoz y diputada de Presupuestos, Hacienda y Promoción Económica, Soledad de Frutos, ha contado con el respaldo de todos los grupos que integran la Corporación.

La aprobación de este punto supone que la Diputación asume íntegramente los costes de la operación, de modo que los consistorios no soportan ninguna carga financiera.

La medida tiene como finalidad garantizar la liquidez de los municipios a lo largo del ejercicio, facilitando que puedan afrontar con normalidad sus necesidades económicas y mantener la prestación de los servicios públicos, sin tener que recurrir a otras vías de financiación.

Los ayuntamientos que tienen delegada la gestión de sus tributos en el OAPGT podrán así disponer de forma anticipada de los recursos derivados de la recaudación de sus impuestos municipales.

Con esta medida, los ayuntamientos pueden planificar mejor sus inversiones y asegurar la prestación de servicios esenciales, como limpieza urbana, mantenimiento de infraestructuras o atención social, sin verse condicionados por retrasos en la recaudación de tributos.

Además, al disponer de recursos de forma anticipada, se evitan situaciones de presión financiera que podrían limitar la capacidad de reacción frente a necesidades imprevistas en los municipios.

Desde el Gobierno provincial se subraya que esta medida refleja el compromiso de la Diputación de Toledo con el apoyo a los ayuntamientos, la cooperación institucional y la vertebración del territorio, reforzando la capacidad económica de los municipios y la cercanía de la institución provincial a las necesidades reales de los pueblos de la provincia.

Antes de comenzar el pleno, los diputados provinciales han guardado un minuto de silencio por las 43 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y el maquinista fallecido en el accidente de Rodalies de Barcelona.