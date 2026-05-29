El pleno de Guadalajara da los primeros pasos para reconvertir locales comerciales en viviendas con el rechazo del PSOE

Pleno en el Ayuntamiento de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado inicialmente este viernes en pleno ordinario la ordenanza reguladora de la transformación de locales comerciales en viviendas, una medida con la que el equipo de Gobierno pretende ampliar la oferta residencial en la ciudad ante el incremento de solicitudes detectado en los últimos años.

La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno --PP y Vox-- y de Aike, tras incorporarse varias enmiendas de esta formación, mientras que el Grupo Municipal Socialista se ha abstenido. El texto será sometido ahora a exposición pública antes de su aprobación definitiva.

Durante la defensa de la iniciativa, el concejal de Urbanismo y portavoz del Grupo Popular, Alfonso Esteban, ha asegurado que la medida responde a la necesidad de "poner más vivienda en el mercado" en una ciudad "que crece", además de ofrecer una salida a numerosos locales vacíos.

Según ha señalado, el Ayuntamiento ha registrado numerosas solicitudes para este tipo de transformaciones y las consultas urbanísticas relacionadas "se han incrementado notablemente".

Esteban ha insistido en que la ordenanza "no modifica el Plan General de Ordenación Urbana", ya que únicamente permitirá este uso en suelos donde ya esté contemplado el destino residencial y sin incrementar la edificabilidad.

Asimismo, ha defendido que la regulación busca garantizar "viviendas dignas" y evitar infraviviendas o espacios habitacionales en sótanos.

El edil ha reconocido que la medida "no soluciona el problema de la vivienda", aunque sí puede contribuir a paliarlo mientras avanza la futura modificación del Plan General de Ordenación Urbana, un proceso que, según ha indicado, podría prolongarse entre cuatro y cinco años.

Desde Aike, su portavoz y única concejala, Susana Martínez, ha valorado algunos aspectos de la ordenanza, aprobándose varias de las 1 enmiendas presentadas por su grupo, no así ninguna de las presentadas por el Grupo Municipal Socialista, aunque ha advertido de que la medida "no es suficiente" para resolver el problema del acceso a la vivienda.

En este sentido, ha defendido la necesidad de la declaración de Guadalajara como zona tensionada, la creación de una empresa pública de vivienda y suelo y medidas para movilizar vivienda vacía en la capital.

Por parte de Vox, Víctor Morejón ha respaldado la iniciativa al considerar que responde a "un cambio de sociedad" y ofrece "una segunda oportunidad" a muchos locales cerrados.

Mientras, la portavoz socialista, Lucía de Luz, ha reconocido aspectos positivos en la ordenanza, aunque ha mostrado reservas respecto a la posibilidad de habilitar viviendas de 30 metros cuadrados y ha lamentado que el Ayuntamiento no haya abordado antes una modificación integral del Plan General.

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO Y ZBE

En la misma sesión plenaria, el Consistorio también ha aprobado, con 24 votos a favor y una abstención, el Plan Económico Financiero para este año y el próximo.

Durante el debate, el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, ha defendido la situación económica municipal y ha asegurado que el Ayuntamiento "no está intervenido ni lo ha estado nunca", pese a las críticas vertidas por el Grupo Socialista.

Asimismo, el pleno ha aprobado por unanimidad la renuncia a recurrir en casación las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha relativas a la nulidad de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

El debate sobre este asunto ha incluido reproches cruzados entre los distintos grupos municipales acerca de la tramitación de la ordenanza y la gestión política de esta medida.

Por otro lado, en nota de prensa, desde el Grupo Socialista, Alberto Rojo, ha lamentado que los plenos de Guarinos "se hayan convertido en malas noticias para la ciudad y en una gresca constante", reprochando al al Gobierno municipal que, a pesar de que desde su formación lleven a las sesiones plenarias iniciativas positivas para la ciudad, "siempre nos encontremos con el rechazo de Guarinos, a propuestas que son buenas para mejorar la calidad de vida de las personas".

"De nuevo, hoy, cuando alcanzamos los tres años de legislatura, hemos asistido a un ejemplo más de que el gobierno de Guarinos gasta más tiempo en atacarme, en lugar de debatir, de aportar soluciones, y mejoras para la ciudad, y siempre asentada en la crispación", ha concluido en un comunicado.