Podemos-Equo quiere cobrar IBI a la Iglesia en Cuenca en varios casos y que un 2% de presupuesto sea participativo

Publicado 23/05/2019 8:09:43 CET

CUENCA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La coalición 'Cuenca, en Marcha!', integrada por Podemos, Equo e independientes, y cuya cabeza de lista es María Ángeles García, incluye entre sus medidas fiscales si consigue la alcaldía de la capital conquense el próximo 26 de mayo cobrar el IBI a la Iglesia en determinados supuestos, como, por ejemplo, cuando saca rentabilidad económica con hoteles --en referencia a la Hospedería que alberga el Seminario San Julián de la capital--.

"Debe pagar el IBI como cualquier otro conquense, porque en este caso tendría la categoría de empresa, no de que sea entidad religiosa", ha indicado en una entrevista a Europa Press.

Al mismo tiempo, dentro de su programa de participación ciudadana, propondrá que un 2% del presupuesto municipal sea participativo, "para que la gente desarrolle sus proyectos, que se financiarán con ese porcentaje".

García también ha propuesto una bajada del 5% del tipo impositivo del IBI y un impuesto adicional a las viviendas de uso turístico, cuya recaudación "iría a inversiones en el Casco Antiguo".

La candidata de 'Cuenca, en Marcha!' también ha propuesto bajar y equiparar los impuestos de agua, basuras y alcantarillado "al coste real de servicio, ya que actualmente hay un millón de euros de diferencia entre lo recaudado y lo que se invierte".

Al mismo tiempo, ha anunciado que si llega a la Alcaldía el 26 de mayo hará una auditoria de la deuda y llevará a cabo un plan de choque y mejora de los barrios de la capital.

PLAN DE EMPLEO PARA CUENCA

En materia laboral, García cree urgente crear un plan de empleo, porque Cuenca es "una ciudad sin futuro, en la que la gente joven se marcha".

Por eso cree que en ese plan se deberían contratar a jóvenes conquenses, contratar a proveedores locales y ver el suelo industrial propiedad del Consistorio y ponerlo a disposición de las empresas.

La candidata ha declarado que otra idea que tienen y que "generará empleo" es la adopción de los espacios fluviales de la capital en espacios deportivos, culturales y turísticos.

A la par, cree que "se le debería dar una vuelta a la fábrica municipal de maderas para crear empleo novedoso, e intentar aplicar líneas de investigación de la ciudad para crear un plan estratégico de aprovechamiento de la madera".

Del mismo modo, ha opinado que Cuenca "es una ciudad con universidad, y no una ciudad universitaria", por lo que ha propuesto diseñar un plan para que los jóvenes que estudian aquí "consuman y tengan ocio aquí, así como hacer una mayor implementación de la formación de los jóvenes con el desarrollo empresarial de la ciudad". "Sería muy ventajoso que hubiera en Cuenca ingeniería agrónomo- forestal".

URBANISMO, JUVENTUD Y CULTURA

En materia de urbanismo, 'Cuenca, en Marcha!' ha propuesto, aprovechando la modificación del POM de Cuenca que se está llevando a cabo, hacer una ciudad "más compacta y sostenible". Por eso, apuesta por unir el ámbito urbano con el periurbano generando una conexión urbanística y cultural ligada al deporte, el turismo y con el ocio en el medio ambiente.

En movilidad, cree que sería necesario remunicipalizar el servicio de autobús urbano para mejorar sus frecuencias y recorridos y adaptar la línea del AVE con el horario de llegadas y salida de los trenes.

García ha ligado las materias de juventud y cultura, asegurando que "faltan ofertas de ocio" dirigidas a este colectivo. Así, cree que la ciudad "tiene que tener un desarrollo cultural más allá de los grandes eventos que tiene, que más que nada tienen una rentabilidad turística y hostelera".

También ha declarado que "no se pueden hacer eventos culturales, a veces muy importantes, que en la mayoría de ocasiones no llega a la población. "Parece que los políticos, lo que hacen, es poner dinero y organizar algo, pero luego ya si va la gente o no importa menos, y eso me parece un error".

"Creo que también hay que hacer una rehabilitación de todos los centros deportivos, hay que generar nuevos espacios deportivos en terrenos del Ayuntamiento, y al Centro Joven también habría que darle una vuelta en cuanto a la programación que oferta, que no puede ser puntual, sino más estable a lo largo del año", ha declarado la candidata.

PACTOS Y VALORACIÓN DE ADVERSARIOS

Respecto a su política de pactos, García ha señalado que la realidad política está "muy fragmentada" y cree que será "inevitable" que se produzcan pactos y acuerdos, "que por nuestra parte nunca serán un cheque en blanco".

"No vamos a pactar con puntos que, o nos dejen igual, o nos lleven para atrás.

Serán acuerdos en base a medidas que realmente consideremos que van a cambiar la ciudad a corto y medio plazo", ha enfatizado la candidata.

Ha proseguido asegurando que, si no llega a gobernar y está en la oposición, "desde luego va a ser eficaz, para hacer cosas, para también poder llegar a acuerdos". "No se puede tener una oposición como la que hemos tenido, que no ha articulado una moción de censura o de confianza para darle un cambio a la ciudad y me parece inaceptable esperar 4 años para cambiar el Ayuntamiento a través de unas elecciones", ha sentenciado.

Sobre sus adversarios políticos, García ha señalado que la propuesta de poner otra candidata en el PP distinta del actual alcalde es algo "meramente electoralista, para desligarse del desastre de gestión de Mariscal, proponiendo medidas que no han sido capaces de hacer en cuatro años de Gobierno".

Sobre el PSOE, ha asegurado que "Dolz ha sido lugarteniente de Ávila, y por muchos independientes que lleves en tus listas tú eres en parte responsable de la mala gestión que hizo su Gobierno". También se ha preguntado que "por qué no llevó a cabo lo que ahora propone cuando gobernó".

Sobre IU ha calificado como "positivo" el trabajo que ha hecho estos 4 años en la oposición y ha asegurado que "podrán llegar a acuerdos con ellos a pesar de no haber ido en coalición" y sobre Ciudadanos ha dicho que "lo único" que ha hecho ha sido "apoyar al PP" y "no trabajar para producir un cambio en la ciudad".

Sobre la lista independiente de Gómez Cavero, García se ha cuestionado que lleve en su lista "personas que han tenido responsabilidades políticas en el Ayuntamiento tanto con el PP como con el PSOE y que además trabajaron mal". "Creo que no aporta nada nuevo, al igual que la otra lista independiente de Jesús Neira", ha añadido.

FALLOS DEL GOBIERNO DE MARISCAL Y PRONÓSTICO

La candidata de 'Cuenca, en Marcha!' ha opinado que en el Gobierno de Mariscal "ha habido muchísimos errores", asegurando que la ciudad "está sucia, abandonada, sin futuro, endeudada, y en este sentido el actual Gobierno local no ha hecho nada".

"El Ayuntamiento tenía que haber hecho un plan de choque de arreglo de los barrios, y tendría que plantearse hacer un plan de saneamiento de barrios de carácter anual y que se ejecutara.

Lo que no puede ser es que haya cantidad de losetas y material en los almacenes municipales y estén los barrios con agujeros y sin que nadie vaya a solucionarlos", ha declarado.

Por último, María Ángeles García ha considerado que la coalición que encabeza "va a ser decisoria para cambiar el Gobierno municipal y que ponga el Consistorio al servicio de todos los conquenses".

Ha vuelto a recordad "la fragmentación" del actual sistema político local, con nueve listas que se presentan a la Alcaldía, y aunque cree que "los partidos más grandes tienes más posibilidades de ganar", ve "impredecible" lo que pueda pasar el 26 de mayo.