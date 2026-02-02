Podemos presentará una enmienda al Estatuto de C-LM para eliminar el artículo 91 "porque blinda los recortes"

El coordinador de Podemos C-LM, José Luis García Gascón. - PODEMOS

TOLEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha hecho pública otra de las enmiendas que va a presentar a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en la que pide la eliminación del "blindaje de un austericidio" que, a su juicio, se da en el artículo 91 del texto, pactado entre PP y PSOE, "un artículo 135 castellanomanchego", como lo ha definido, en referencia a la reforma exprés de la Constitución en 2011 impulsada por el PSOE al dictado de la Troika y apoyada por PP, UPN, CiU y UpyD.

En un comunicado, Podemos explica que esa reforma constitucional estableció que el pago de la deuda pública fuese prioritario, "elevando a la Constitución el modelo de recortes, lo mismo que quieren ahora traer a Castilla-La Mancha, cuando toda Europa asume el error histórico y el drama social generado por aquellas políticas".

El artículo 91 especifica que "corresponde al Consejo de Gobierno, así como, en su caso a las Cortes de Castilla-La Mancha el establecimiento de los límites y condiciones para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria, dentro de los principios y la normativa estatal y europea".

Según la coordinadora autonómica de Podemos, Irene Arcalá, "el artículo 91 del Estatuto bipartidista blinda los recortes y deja sin efecto los artículos sociales, lo contrario de lo que venden PP y PSOE".

Por su parte, para el coordinador de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, este artículo "demuestra que quien controla la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha es Cospedal en diferido y vuelve a ofrecer sus enmiendas para salvar la democracia".

La enmienda de Podemos, además de la eliminación del citado artículo 91, añade un punto 1, a imagen de la Constitución Española, y modifica el 2 del artículo 85 sobre política económica que quedaría así: "1. Toda la riqueza de la comunidad autónoma en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. La Junta de Comunidades orientará su actuación y planificación económica para la consecución de una economía de los cuidados, social justa, sostenible y ecológica, con pleno empleo y la plena igualdad económica y salarial entre hombres y mujeres".

Por último, desde Podemos Castilla-La Mancha --y ante la conclusión de la tercera prórroga de presentación de enmiendas que concluye este miércoles, 4 de febrero--, insisten "en la necesidad de articular una mayoría democrática y plurinacional en el Congreso, así como la inclusión de sus enmiendas, para aprobar un Estatuto que recupere la democracia, que blinde de verdad los derechos sociales y que sirva a los intereses de la gente de Castilla-La Mancha".