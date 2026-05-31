Podemos reivindica la propuesta hecha al PSOE para sacar adelante el Estatuto

Podemos arropa a los movimientos sociales convocados por las plataformas ciudadanas 'Stop Ganadería Industrial' y 'Stop Biometano' de Castilla-La Mancha. - PODEMOS C-LM

CUENCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Podemos, José Luis García Gascón ha señalado, por "su importancia democrática hoy", la propuesta de enmienda conjunta con Izquierda Unida hecho pública la pasada semana "ofreciendo esta vía al PSOE para la aprobación del Estatuto de Autonomía en el Congreso evitando la hipoteca antidemocrática del PP y consiguiendo de verdad democracia y derechos para la región".

"Además del aumento de representatividad con nuestra enmienda garantizamos el derecho a una vivienda digna, con medidas concretas como la obligatoriedad de un mínimo del 2% de presupuesto anual autonómico para políticas de vivienda".

Desde la formación morada, en nota de prensa, recuerdan también las modificaciones para incluir en el Estatuto las garantías de los derechos del colectivo LGTBIQA+ "con la obligación por parte de la Junta de impulsar y desarrollar las políticas públicas y medidas necesarias para la protección y garantía de los derechos y la igualdad de trato por ley" y "blindar el aborto en el mismo, garantizando el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en centros sanitarios públicos de la región en la mejor de las condiciones de proximidad geográfica".

"Son reclamaciones históricas y derechos impostergables para la ciudadanía en la región que no pueden quedarse fuera del Estatuto", han reivindicado.

"Es el momento de cambiar la historia, hemos tendido la mano al PSOE para la aprobación del Estatuto en el Congreso y ya no hay excusas, porque se definirá si Castilla-La Mancha a partir del año que viene tiene democracia y no fascismo, tiene derechos y no agresiones, tiene esperanza para el futuro por venir, un día como hoy de celebración".

APOYO A MOVIMIENTOS SOCIALES

Podemos Castilla-La Mancha ha celebrado el Día de la Región pidiendo "más democracia y soberanía con el deseo de que sea el último en el que la ciudadanía tiene que seguir soportando el golpe electoral de Cospedal de 2014". "Nos convirtió en la peor democracia de Europa".

La formación morada ha pedido tener al menos la representatividad electoral que otras comunidades autónomas, incluyendo el estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha, que estipulaba 75 escaños como referencia democrática.

Este domingo, Podemos ha arropado a los movimientos sociales convocados por las plataformas ciudadanas 'Stop Ganadería Industrial' y 'Stop Biometano' de Castilla-La Mancha, apoyando en sus reivindicaciones".

"El lugar de Podemos este día es con las plataformas ciudadanas para defender nuestra tierra y su gente que quieren unos pueblos libres de macroproyectos que amenazan nuestro medioambiente y nuestro ecosistema, como ya pasó también con el extractivismo de tierras raras", ha dicho la coordinadora Irene Arcalá.

En ese sentido, ha defendido que el borrador que se acaba de hacer público de la nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas deja clara la intención del gobierno regional de Page por la apuesta por el biogás.

Desde Podemos rechazamos esos proyectos por sus efectos medioambientales y el "efecto llamada" para las macrogranjas".

"Se añade además el agravante de que la Junta, según el proyecto de ley, dará subvenciones, acompañamiento para la instalación de las empresas y lo harán por la vía de tramitación urgente por si fuera poco", ha añadido.

"Nuestro lugar está con todos los colectivos ciudadanos, ecologistas y sociales afectados, apoyándolos en sus demandas y reivindicaciones y es donde hoy hemos estado".