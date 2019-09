Podólogos de C-LM critican la formación 'online' ofrecida por la Junta a profesionales sanitarios sobre el pie diabético

Publicado 31/08/2019 14:16:36 CET

TOLEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha ha criticado que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya formado a unos 600 profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha sobre el abordaje del pie diabético a través de un curso 'online', pues consideran que esta vía no es la propicia para realizar un correcto aprendizaje en esta materia.

En nota de prensa, y tras asegurar que los cuidados del pie diabético "siempre han sido prestados por el colectivo de podólogos vía convenio con la Consejería de Sanidad a la población diabética que lo requería", han defendido que la formación continuada es la base de cualquier sistema sanitario.

De hecho, ha precisado el Colegio, el último convenio que se le presentó a la Consejería de Sanidad y que no se renovó, "contemplaba formación continuada en materia de prevención al pie diabético, que se debería haber realizado de manera conjunta con profesionales de Atención Primaria y podólogos".

"A fecha de hoy la prevención que se lleva a cabo desde nuestra comunidad en relación al pie diabético es prácticamente nula. Los pacientes no son sometidos a ningún screening neuropático ni vascular, el curso online de 30 horas lectivas no va a cambiar esta realidad", han alertado los podólogos colegiados.

Luego de añadir que los profesionales que atienden a estos pacientes no disponen de los recursos necesarios para realizarlos ya que en los centros de Atención Primaria no hay tantos recursos humanos ni materiales como quieren hacer creer a la población, han insistido en que "un curso online no capacita a un profesional para un diagnóstico y tratamiento adecuado".

"Desde el órgano colegial llamamos la atención sobre este hecho, con el fin de velar porque los tratamientos podológicos que recibe la población sean con todas las garantías de calidad para preservar y mejorar la salud de los pacientes que presenten problemas en sus pies", han dicho.

"El Gobierno castellano-manchego mantiene prácticamente suspendido el convenio con los podólogos para la atención al pie diabético y se niega a negociar una mejora de las prestaciones para estos enfermos y oferta un curso de formación que no hace otra cosa que incrementar la sobrecarga asistencial a la que se ven sometidos en Atención Primaria médicos y personal de enfermería", han criticado.

"No queremos seguir excluidos de la sanidad pública y que se sigan formando profesionales en una universidad pública como la UCLM que pertenece a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como podólogos para que no puedan ejercer nada más que en el ámbito privado", se han quejado.

Por ello, han concluido que la nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha va a solicitar una reunión con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, con el fin de mejorar las prestaciones podológicas de la población y colaborar con la administración regional.