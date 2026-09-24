La Policía concluye su dispositivo de seguridad de las Ferias y Fiestas de Guadalajara con 19 detenciones

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GUADALAJARA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha finalizado el dispositivo especial de seguridad ciudadana desplegado con motivo de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, celebradas del 12 al 20 de septiembre, con un balance de 19 detenidos, 36 actas por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana y numerosas actuaciones con la Inspección Provincial de Trabajo para detectar fraudes a la Seguridad Social y casos de empleo irregular.

El dispositivo se ha planificado con el objetivo fundamental de garantizar la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de hechos delictivos y asegurar el normal desarrollo de las distintas actividades programadas durante estas jornadas festivas.

Para ello, se ha reforzado la presencia policial en aquellas zonas de mayor concentración de personas y en los espacios en los que se han desarrollado los principales actos y eventos de las fiestas.

Durante el operativo, los agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de 19 personas por diferentes ilícitos penales.

Igualmente se han desarrollado numerosas inspecciones en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo, dirigidas a comprobar el cumplimiento de la normativa laboral y a detectar posibles situaciones de empleo irregular.

Asimismo, los agentes han tramitado 36 propuestas de sanción por infracción a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, como consecuencia de las actuaciones realizadas durante el dispositivo especial.

El operativo ha permitido reforzar la prevención y la respuesta policial durante los nueve días de celebración, contribuyendo al normal desarrollo de las Ferias y Fiestas de Guadalajara y a garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.