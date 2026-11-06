Doce detenidos en una operación contra Núcleo Nacional en varias ciudades, entre ellas Burgos y Valladolid

Archivo - Manifestación convocada por Núcleo Nacional tras la crisis de Ceuta- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID/VALLADOLID6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha lanzado este viernes una operación contra el grupo de ultraderecha Núcleo Nacional en la que ha practicado una docena de detenciones y registros en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante, incluyendo su sede central. El operativo de la Comisaría General de Información deja un balance de doce detenidos, aunque las diligencias policiales continúan abiertas.

Se les investiga por su presunta participación en un delito de odio y un delito de asociación ilícita, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

La operación se está desarrollando tras los altercados vinculados a la organización ultraderechista, entre ellos una protesta en la que varios estudiantes denunciaron haber sido agredidos por integrantes de este colectivo radical en Gijón, según apuntan fuentes del caso.

Este grupo neonazi acumula varias investigaciones previas por presuntos delitos de odio y desórdenes públicos, tras protagonizar diversas concentraciones en ciudades como Madrid y Sevilla.

También convocaron varias protestas tratando de capitalizar el malestar social tras la crisis de Ceuta con la entrada de miles de migrantes a finales de julio y antes, en noviembre de 2023, participaron en las movilizaciones en la sede del PSOE en la calle de Ferraz contra la Ley de Amnistía.