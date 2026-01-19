La Policía Nacional activa la búsqueda de un joven fugado de la Unidad de Salud Mental del hospital de Cuenca

La Policía Nacional activa la búsqueda de Miguel Forriol, joven fugado de la Unidad de Salud Mental del hospital de Cuenca. - POLICÍA

CUENCA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Cuenca ha activado un dispositivo de búsqueda para localizar a Miguel Forriol, un joven de 20 años desaparecido desde este domingo tras fugarse de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Cuenca.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han confirmado que se ha interpuesto una denuncia y que desde ese mismo momento se activó la búsqueda de Miguel, que fue visto por última vez con la ropa de pijama del hospital.

La imagen del joven está siendo difundida a través de las redes sociales para solicitar colaboración ciudadana en la búsqueda.

Cualquier persona que tenga información puede contactar con la policía de Cuenca en el 091.