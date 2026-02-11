La Policía Nacional desarticula dos puntos de venta de cocaína con cuatro detenciones en Hellín (Albacete)

Archivo - Cohe Policía Nacional imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALBACETE 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en Hellín (Albacete) dos puntos negros de venta de cocaína, en dos operaciones simultáneas que han finalizado con la detención de cuatro personas como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

La primera de estas dos operaciones se inició después de que agentes de la Policía Nacional identificasen a uno de los investigados en la vía pública cuando transportaba varias dosis de cocaína, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en nota de prensa.

Por este motivo, se inició una investigación encaminada a tratar de averiguar la procedencia de dichas dosis, llegando a determinar que era el propio identificado quien se dedicaba al tráfico de drogas bien desde su propia vivienda, en pleno centro de la ciudad, o bien entregándolas a domicilio.

Gracias a esta investigación, se pudo hallar otro punto de suministro de sustancias estupefacientes, muy próximo al anterior, por lo que se puso en marcha una segunda investigación paralela a la anterior.

Una vez se recabaron los suficientes indicios sobre la venta de cocaína en cada uno de los domicilios investigados, se realizaron los correspondientes registros de manera simultánea para no perjudicar las correspondientes investigaciones, dada la proximidad entre ambos domicilios.

Fruto de los registros efectuados se intervinieron numerosas dosis de cocaína listas para su distribución, así como 43,8 gramos de cocaína en bruto para dosificar, tres balanzas de precisión, 3.365 euros en efectivo, 3635 euros y otros objetos relacionados con el delito, como son tres cámaras de video vigilancia y justificantes de envío por importe de 4.600 euros a los padres de uno de los encartados.

Además, se incautaron diez teléfonos móviles y un patinete eléctrico con el que fue sorprendido uno de los detenidos realizando la venta a domicilio de sustancia estupefaciente.

En total, se han llevado a cabo cuatro detenciones, con la consiguiente desarticulación de dos puntos de venta de droga en la ciudad