La Policía Nacional desmantela un grupo criminal dedicado a la distribución de cocaína y hachís en Talavera de la Reina - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en Talavera de la Reina un grupo organizado dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes. Los cuatro detenidos vendían cocaína, hachís y marihuana tanto en Talavera de la Reina como en Cazalegas, localidad donde residía el cabecilla de la banda.

La operación 'Embalse' se inició en el mes de febrero de este mismo año, cuando los investigadores de la Policía Nacional encargados de la investigación y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas obtuvo indicios sobre un varón, residente en Cazalegas (Toledo) que se estaba dedicando a la venta de cocaína, hachís y marihuana.

Durante la investigación, se logró situar el punto de venta --una finca situada en las afueras de Cazalegas-- e identificar a otras tres personas que colaboraban en los hechos, entre ellos la compañera sentimental del principal investigado y otro varón residente en la misma localidad, que era el encargado de custodiar la mayoría de la droga, según ha informado la Policía en nota de prensa.

El día 30 de abril se llevó a cabo la fase operativa de la investigación, con tres registros domiciliarios y la detención de los cuatro implicados. Fruto de ellos se intervinieron 1,4 kilogramos de hachís, 75 gramos de cocaína, 100 gramos de marihuana, 7.075 euros en metálico ocultos en la vivienda del principal investigado, tres vehículos, básculas de precisión, numerosos medicamentos para la adulteración de la droga y multitud de joyas, presuntamente de procedencia ilícita.