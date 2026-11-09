Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana con 1.000 plantas en Olías del Rey (Toledo)

Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en Olías del Rey incautando 1.003 plantas de cannabis - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico en la localidad de Illescas (Toledo).

Los agentes iniciaron la investigación el pasado mes de agosto tras informaciones que indicaban la posible existencia de un cultivo de marihuana en una zona del polígono de Olías del Rey (Toledo). La inspección de la nave se realizó el pasado mes de septiembre, confirmándose la existencia de esta plantación en dicho lugar e incautándose 1.003 plantas de cannabis.

Los delincuentes habían fabricado una construcción de pladur sellada y climatizada con el fin de optimizar el crecimiento de las plantas. Del mismo modo, se localizó un enganche ilegal a la red pública para evitar los enormes costos que suponía la gran cantidad de electricidad que demandaba la plantación, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Aunque en el momento del registro de la nave industrial no se halló en el interior a ninguno de los responsables de la misma, la investigación continuó abierta para identificarlos, dando su fruto en el mes de octubre, cuando se logró identificar y detener al presunto responsable en Illescas (Toledo), que fue detenido por tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.