Policía Nacional detiene en Albacete a 3 personas acusadas de estafa en la compra de un vehículo

Archivo - Vehículo Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo
ALBACETE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido en Albacete a tres personas como presuntos autores de una tentativa de estafa y falsificación documental, cuando trataban de adquirir un vehículo financiado en un concesionario de la ciudad.
La investigación comenzó cuando la Policía Nacional recibió un aviso sobre una operación comercial sospechosa que se estaba llevando a cabo en un concesionario, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa.
Al analizar la documentación que los compradores habían entregado para tramitar la compra y financiación de un turismo cuyo valor de mercado ascendía a 31.180 euros, detectaron que ésta presentaba indicios de haber sido manipulada para suplantar la identidad de un ciudadano que nada tenía que ver con los hechos.
Por este motivo, comenzaron a realizar gestiones hasta que lograron confirmar que los sospechosos estaban utilizando identidades y datos económicos falsos para superar los filtros de riesgo de la entidad financiera, con el objetivo de obtener la financiación total del turismo.
Gracias a la actuación policial, se logró abortar la operación antes de que el vehículo fuera entregado -evitando así el perjuicio económico para el concesionario- y los tres implicados fueron detenidos en el momento en que se disponían a recoger el vehículo.
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, disponiendo todos ellos de numerosos antecedentes, algunos de ellos por hechos del mismo modus operandi.
En el momento de la detención, se les intervinieron 2.190 euros en efectivo, un vehículo, siete teléfonos móviles, y diversa documentación, con la que se ha logrado identificar a otras víctimas