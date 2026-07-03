La Policía Nacional detiene en Cuenca a un varón tras una peligrosa persecución por el centro de la ciudad

El detenido portaba numerosas sustancias estupefacientes. - CNP

CUENCA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Cuenca a un varón tras protagonizar una temeraria huida por el centro de la ciudad para evitar que los agentes le sorprendieran portando sustancias estupefacientes.

Se le imputan delitos contra la salud pública, contra la seguridad vial, atentado, resistencia y desobediencia grave, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa.

Los hechos comenzaron cuando una patrulla policial detectó un vehículo, parado en el semáforo en fase roja en la calle Emilio Sánchez Vera.

Su único ocupante, trató de saltarse el semáforo al percatarse de la proximidad de los agentes y, tras hacer caso omiso a las indicaciones para que detuviera el coche, aceleró bruscamente intentando embestir al vehículo policial.

En ese instante, uno de los policías se apeó rápidamente del vehículo policial con la intención de retirar las llaves de contacto a través de la ventanilla y frustrar la huida.

Sin embargo, el conductor reinició la marcha de forma muy violenta, profiriendo insultos y arrastrando al policía varios metros antes de que este pudiera liberar su brazo.

El sospechoso emprendió una huida a gran velocidad en dirección a la calle Carretería, calle peatonal muy concurrida de la ciudad de Cuenca.

Debido a la gran afluencia de personas en la calle y en las terrazas de los establecimientos hosteleros, numerosos ciudadanos tuvieron que apartarse para evitar ser atropellados.

La persecución continuó por diversas calles de la ciudad con un total desprecio por la vida e integridad de los viandantes, concluyendo en la calle Las Torres después de que el vehículo del fugitivo reventara una rueda tras impactar contra un coche estacionado.

El detenido abandonó el coche e intentó escapar a pie portando una mochila y una caja metálica, momento en que fue interceptado y reducido por los policías.

Portaba una importante variedad de sustancias estupefacientes Los agentes comprobaron que en el interior de la caja metálica transportaba diversas dosis de sustancias estupefacientes, preparadas presumiblemente para su distribución individualizada; 75 pastillas de éxtasis (MDMA) en diversas formas, un envoltorio con 30,45 gramos de cocaína en roca, 83,57 gramos de hachís y dos envoltorios de tusi (coca rosa) con un peso de 2.55 gramos.

En el interior de la caja también se halló un rollo de alambre verde, utilizado habitualmente para cerrar los envoltorios con estupefaciente.

Así mismo, en un registro minucioso del coche en dependencias policiales se localizaron 240 euros en efectivo ocultos en el parasol izquierdo del conductor.

Al detenido también se le realizó una prueba de detección de sustancias psicotrópicas, arrojando un resultado positivo en cocaína y cannabis.