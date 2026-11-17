Acto vandálico del Mural de Virgen de la Antigua en Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Guadalajara, con la colaboración de Policía Nacional, continúa con la investigación del acto vandálico cometido la pasada semana, coincidiendo con la jornada de huelga general, contra el mural de la Virgen de la Antigua, situado en la calle La Carrera de Guadalajara, sin que por el momento se hayan identificado sospechosos relacionados con los hechos.

Las investigaciones siguen abiertas y la Policía está revisando el material gráfico disponible, tal y como han señalado a Europa Press fuentes municipales, aunque fuentes cercanas al caso ha manifestado también que las pesquisas se ven dificultadas por la ausencia de cámaras de seguridad que enfoquen directamente el lateral en el que se encuentra la pintura.

Por su parte, el artista que realizó el mural, cuya identidad permanece en el anonimato por deseo propio, ya ha trasladado su intención de volver a pintarlo cuando regrese a España.

Las mismas fuentes municipales han señalado a este medio que "se va a reparar y que esperamos que esté reparado antes de Navidades".

Asimismo, la Cofradía de Nuestra Señora Virgen de la Antigua ha organizado una misa por el desagravio del mural, que tendrá lugar este sábado, a las 18.00 horas, en el santuario de la patrona de Guadalajara.