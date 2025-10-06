PP acusa al PSOE de "vetar" en las Cortes de C-LM su iniciativa sobre la gestión de las pulseras antimaltrato

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha mostrado su "máxima sorpresa" e indignación ante la "censura" del PSOE en las Cortes al "vetar" una iniciativa que han presentado este lunes los 'populares' sobre la gestión del Gobierno central y de la Junta de Comunidades acerca de la polémica de las pulseras antimaltrato.

En rueda de prensa, la secretaria general y portavoz parlamentaria, Carolina Agudo, ha precisado que esta iniciativa recogía la petición de reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidiendo su cese como "máxima responsable de esta gestión negligente".

Demandan además en esta propuesta que la Consejería de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha "asuma su responsabilidad y cese en su actitud de culpar a otros", rectificando sus acusaciones a profesionales del centro de la mujer en Ciudad Real, en relación a posibles fallos en estas pulseras antimaltrato en esta ciudad.

En este punto, ha advertido de que el PP llevará a cabo el "trámite reglamentario correspondiente" para recurrir a esta decisión. "No tengan ninguna duda de que el PP va a insistir en denunciar en esta casa, en la casa de todos los castellanomanchegos, la negligencia que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno de España, pero también la falta de responsabilidad que ha tenido el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha incidido.

Preguntada por las razones esgrimidas para este supuesto veto por parte de las Cortes regionales, Agudo ha mencionado que desde el PSOE argumentan "que es un asunto nacional y que por tanto no importa los intereses de Castilla-La Mancha".

A su juicio, "es un tema que no solamente se habla a nivel nacional, de una negligencia de una ministra de Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez, sino que también aquí en Castilla-La Mancha la propia consejera de Igualdad, Sara Simón, ha hablado ello".

"Su responsabilidad tendrá cuando ha acusado directamente a los profesionales de los centros de la mujer, concretamente del centro de la mujer de Ciudad Real", ha aseverado Agudo, insistiendo en que a su partido se le ha vetado en un "tema tan importante" y desde el PSOE han querido "silenciar la violencia de género".

LA INICIATIVA

Tal y como ha proseguido la portavoz del PP en el Parlamento, esta iniciativa recoge que se depuren "responsabilidades en la Consejería de Igualdad" ante este "ataque a los centros de la mujer" y que se reconozca su "inacción a la hora de reconocer incidencias".

Además piden los 'populares' un informe del funcionamiento de estos dispositivos, y de estas incidencias, así como datos relativos al estado de las víctimas de violencia de género dentro de sus competencias.

Ante estos hechos, "la credibilidad del gobierno" en materia de igualdad queda "claramente comprometida", acusando al PSOE de que solo le interese "el feminismo cuando hacen política con ello".

DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN

Preguntada por la postura que llevará su partido al Debate del Estado de la Región los días 16 y 17 de octubre, la portavoz del PP en las Cortes, como "queda más de una semana", se ha querido centrar en esta denuncia de "censura" de los socialistas en el Parlamento autonómico.

"Quedan días suficientes y ya conocerán nuestra postura", ha rematado Agudo.