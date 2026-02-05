PP afea alta tasa de abandono escolar C-LM, Vox reivindica autoridad docente y PSOE destaca tendencia de mejora

La diputada del PP María Gil. - CORTES CLM

TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha afeado que la tasa de abandono escolar en la Comunidad autónoma sea de las "más altas de España", a lo que los socialistas han reaccionado defendiendo que la tendencia es de mejora, aunque admiten una "subida puntual" de las cifras.

Este debate se ha suscitado en el pleno de la Cámara regional, marco en el que el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha señalado que las tasa de abandono es de un 15,7 puntos en la actualidad, admitiendo igualmente una subida, pero ha aludido a que estos datos se basan en un procedimiento con "trampa", al representar a una muestra pequeña del alumnado.

El debate lo ha arrancado el diputado de Vox Luis Blázquez, que ha propuesto "un cambio real para recuperar la autoridad del docente" y "para reforzar la disciplina en las aulas", para implicar "de verdad a las familias en la educación, para orientar mejor a los alumnos y potenciar la formación profesional y reducir la burocracia que asfixia a muchos profesores".

El objetivo es "devolver al sistema educativo el valor del esfuerzo y del mérito", según Vox, que ha acusado al PSOE de darle importancia a la inclusión, abandonando "la cultura del esfuerzo".

Blázquez se ha preguntado si se está "preparando a los jóvenes para el mundo real o para un mundo imaginario de discurso buenista", añadiendo que se deben reforzar "las materias instrumentales", para que todos los alumnos lean con cierta soltura, escriban correctamente y dominen las matemáticas básicas. "Sin esta base pues ya vamos mal", ha advertido el diputado de Vox.

PP Y LAS ALTAS CIFRAS

Por su lado, la diputada del PP María José Gil ha mencionado que en 2026 Castilla-La Mancha ha vuelto a ser protagonista de una de las tasas de abandono escolar temprano más altas y vergonzosas de toda España, un 15,7 por ciento". "Más de veinticinco mil jóvenes castellanomanchegos entre los 18 y los 24 años dejan de estudiar antes de completar la Educación Secundaria Obligatoria o su equivalente, sin obtener ninguna titulación".

Con estos datos, ha puesto en valor que durante el gobierno de los 'populares' en la región se redujeron las cifras de fracaso escolar en "once puntos". "Ustedes, en once años de gobierno, con su método Page, mucho anuncio vacío, y únicamente han logrado reducirlo a apenas cinco puntos".

"El método Page en materia educativa no funciona", ha lamentado Gil, que se ha preguntado si el Ejecutivo autonómico va "a corregir de verdad las políticas" que han llevado la región a esta situación o "van a seguir instalados en la autocomplacencia y la crítica a gobiernos anteriores mientras la realidad desmiente su relato".

Por ello, los 'populares' exigen "recursos" ante estos datos de abandono escolar, una "mejor planificación y sobre todo voluntad política para rectificar cuando las cosas no funcionan como es el caso", ante lo que ha brindado su colaboración a los socialistas, "para mejorar la educación", pero no "para aplaudir su autobombo".

PSOE EXHIBE MEDIDAS ANTE AUMENTO DEL ABANDONO

La diputada del PSOE Paloma Jiménez ha reconocido que en 2025 se observa una subida puntual de las cifras de abandono escolar, pero, ha pedido, "estos datos deben interpretarse con prudencia, teniendo en cuenta que las encuestas son por muestreo y que pueden experimentar oscilaciones".

A pesar de que en 2025 la región se sitúa por encima de la media, esta tendencia en medio o corto plazo "es claramente de mejora, gracias al esfuerzo continuado en políticas educativas orientadas a la permanencia y al éxito escolar" del Gobierno regional, ha puesto en valor esta diputada.

Jiménez ha afirmado que el abandono escolar es un fenómeno complejo y multicausal, que responde a "factores educativos, pero también sociales, económicos o familiares".

Triplicar becas para material escolar, becas de comedor o de transporte, el Banco de Libros o la gratuidad de la primera matrícula univesitaria, han sido algunas de las medidas que contribuyen a combatir las cifras, según Jiménez.

No son "medidas aisladas ni de una respuesta puntual", sino que consiste en "una red amplia de programas que actúan en distintos momentos del itinerario educativo con un objetivo común: evitar que el alumnado se desconecte del sistema educativo".

CONSEJERO REPROCHA DATOS AL PP

De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha lamentado que el PP haga alusión a la subida de un 1,1 puntos en la tasa de abandono escolar, pero no hagan "referencia a la bajada tan importante que hizo Castilla-La Mancha el año anterior", ya que registró "una bajada del triple con respecto a la media nacional".

"Tenemos un trabajo hecho, consolidado, que a veces da unos resultados más satisfactorios y otros, por contra, nos obligan a seguir trabajando. Y es eso en lo que nos comprometemos".

Ha señalado que las variaciones anuales tienen "esa trampa", ya que el procedimiento que mide el abandono escolar corresponde a "una muestra pequeña", pero, ha señalado, hay indicadores que "hacen decir" que la región va "por el buen camino".

Desde el 2016 la tasa de abandono educativo temprano era de 23 puntos y hoy es de un 15,7, ha precisado el consejero, resultados que se consiguen gracias a las "políticas decididas del Gobierno de Castilla-La Mancha".

Por eso, ha pedido al PP que no aporte "recetas salvadoras", que se basan en el "despido de profesores, cierre de escuelas rurales, supresión de todas las ayudas, supresión de los gastos de funcionamiento de los centros o subida de ratios".

PROPUESTAS DE PARTIDOS

Tras el debate, se ha rechazado la propuestas de PP, que pedía un Pacto Regional por la Educación, desarrollar programas de becas de segunda oportunidad para jóvenes que abandonaron sus estudios de forma prematura o modernizar el protocolo de actuación ante la violencia en las aulas. Asimismo, se ha rechazado la de Vox en relación a su petición para que el Gobierno nacional recupere las competencias en materia de educación.

La única propuesta que ha salido adelante ha sido la del PSOE que insta al Gobierno regional a seguir reforzando el compromiso con la reducción del abandono escolar temprano como una prioridad estratégica de la política educativa.