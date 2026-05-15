PP alerta del "riesgo" para el campo castellanomanchego que Page se haya convertido en el "hombre anuncio"

La diputada del PP Itziar Asenjo - PP

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Itziar Asenjo ha denunciado la "grave incoherencia" del PSOE de Emiliano García-Page en materia de agua y su impacto directo en el futuro del campo castellanomanchego, ya que "llevamos años escuchando grandes pactos, titulares y declaraciones grandilocuentes, pero cuando llegan las decisiones importantes, la realidad es muy distinta".

Así lo ha indicado durante una rueda de prensa en Toledo, donde ha trasladado el reconocimiento del Partido Popular en el Día de San Isidro a todos los agricultores, ganaderos y a quienes viven del campo, destacando su esfuerzo diario, su compromiso con el medio rural y su papel clave en el mantenimiento de los pueblos de Castilla-La Mancha, según ha informado el PP en nota de prensa.

La diputada 'popular' ha vuelto a alertar de "la reciente petición del PSOE en Bruselas para aplicar sin prórrogas la Directiva Marco del Agua", una medida que "puede suponer el cierre de pozos, la reducción de dotaciones y enormes dificultades para las explotaciones agrícolas". "Sin agua no hay agricultura, no hay ganadería y no hay futuro para Castilla-La Mancha".

Además, ha denunciado la contradicción de Emiliano García-Page, ya que "intenta presentarse como defensor del agua mientras su partido en Europa apoya decisiones perjudiciales para la región", porque "los titulares se quedan en eso, en titulares; lo que necesitamos es una defensa real del agua y del campo".

Asenjo ha asegurado que cada vez más ciudadanos perciben que el Gobierno regional "vive más del anuncio que de la gestión", criticando una política basada en "mucho titular, poca ejecución y demasiadas cesiones".

En materia de infraestructuras, ha advertido de decisiones como el bypass ferroviario que pueden restar oportunidades de crecimiento y empleo a la región. En sanidad, ha denunciado "retrasos inasumibles y carencias de personal", mientras que en el ámbito de los autónomos ha lamentado que las ayudas prometidas "no llegan en la medida anunciada".

"Castilla-La Mancha tiene potencial, talento y capacidad para mucho más", ha defendido, señalando que los problemas actuales responden a "una gestión que no está a la altura de lo que esta tierra necesita".

Por último, Asenjo ha reafirmado el compromiso del Partido Popular con el campo, los autónomos y el desarrollo de la región, apostando por "menos propaganda, más gestión y una defensa firme de los intereses de Castilla-La Mancha".