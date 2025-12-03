El PP celebra el viernes en Toledo el Foro en Defensa de la Constitución 'Premio a los Valores Constitucionales'

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - PP

TOLEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular va a organizar el próximo viernes, día 5, en Toledo, el Foro en Defensa de la Constitución 'Premio a los Valores Constitucional', que será clausurado por el presidente del PP de Toledo y alcalde de la capital, Carlos Velázquez, y el presidente regional del PP, Paco Núñez.

El acto, en el Cigarral Santa María, comenzará a las 10.00 horas con una mesa redonda moderada por la vicesecretaria del PP regional, Tania Andicoberry, en la que participará Marina Moya, primera mujer en presidir una Diputación Provincial en este caso la de Cuenca; la estudiante de Relaciones Internacionales, Paulina Tomás; y el secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados y miembro de la Comisión Constitucional en la Legislatura Constituyente, Luis de Grandes.

También participará el ex alcalde de El Torrico (Toledo) durante el periodo de la aprobación de la Constitución, Ramón García, y la alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), Beatriz Dorado, han informado fuentes del PP a Europa Press.

Además, durante este Foro se entregará el premio 'A los valores constitucionales' al periodista Francisco Rosell, columnista de El Debate, ex director de El Mundo, ex director de Vozpópuli; ex director de Diario 16 Andalucía; cronista parlamentario en la primera legislatura democrática de las Cortes Generales, además de analista político en otros medios de comunicación como COPE, Antena 3 o Telemadrid. El galardón se lo entregará Antonio Fernández Galiano.