PP Cuenca pide a Dolz abrir los aparcamientos del Virgen de la Luz de forma excepcional por el partido del Conquense

El edil del PP, Juan Guadalajara. - PP

CUENCA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El edil del PP en Cuenca Juan Guadalajara, ante el partido del Conquense que se disputará en la Fuensanta este domingo, ha lamentado que el alcalde, Darío Dolz, "condena a Cuenca a un domingo histórico sin parking por su incapacidad de gestión", al tiempo que ha pedido que "abra de manera excepcional los aparcamientos del Virgen de la Luz".

Recordando que este domingo la Unión Balompédica Conquense se juega el histórico ascenso de categoría, ha indicado que se trata de "un evento de masas que movilizará a muchísimos aficionados y que amenaza con colapsar por completo los accesos y alrededores del campo de La Fuensanta".

Guadalajara ha asegurado, además, que los aparcamientos del antiguo hospital están aledaños al estadio y serían la solución perfecta para evitar el caos circulatorio. Sin embargo, "Dolz sigue sin hacer caso a las demandas del PP", ha lamentado mediante una nota de prensa de su partido.

Desde el Grupo Municipal Popular exigen al alcalde que reaccione de inmediato ante la urgencia del fin de semana, "abandone la desidia, escuche por fin las propuestas de los 'populares' y abra de manera excepcional los aparcamientos del Virgen de la Luz para dar servicio a la afición del Conquense".

Ha criticado con dureza que lo que para el equipo de Gobierno socialista es una actuación "inminente", para los vecinos de Cuenca "se convierte sistemáticamente en una espera de meses de parálisis, falta de gestión y promesas completamente vacías".

Para el concejal del PP, "la gestión de la movilidad en el entorno hospitalario es el vivo reflejo de un alcalde desbordado por los acontecimientos".

"La inmediatez de la que presume Darío Dolz es una trampa; anuncia soluciones para hoy que los conquenses no ven materializadas hasta pasados muchos meses, si es que llegan a verlas", ha asegurado.

"Ya le pedimos formalmente al alcalde que gestionara la apertura de este aparcamiento en la anterior eliminatoria de la fase de ascenso. No solo no nos hizo caso entonces, sino que, de cara a este domingo crucial, estamos firmemente convencidos de que no ha hecho absolutamente nada para solucionar este asunto con la Junta en todo este tiempo", ha insistido el edil del PP.