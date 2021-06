PP defiende que Cospedal, hasta la fecha, "no ha sido condenada por nada" y pide al PSOE retirar sus acusaciones

TOLEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La situación judicial de la expresidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal tras ser imputada en la 'Operación Kitchen' se ha colado en el debate general sobre la subida de la factura de la luz cuando el diputado socialista Antonio Sánchez ha acusado a Cospedal de "practicar corrupción para tapar más corrupción". Unas palabras que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Lola Merino, ha pedido que sean retiradas porque "hasta la fecha Cospedal no ha sido condenada absolutamente por nada".

Todo se ha originado cuando Sánchez lamentaba que el PP critique al PSOE de Castilla-La Mancha por, según ellos, no querer hablar de indultos a los presos del 'procés'. "Parecen que son los únicos sin enterarse de cuál es la posición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page", quien ya ha expresado su rechazo.

"De indultos no hablamos, pero no sé si a ustedes les pone en un aprieto hablar de indultos a quien practicaba corrupción para tapar más corrupción. Nos tendría que decir Núñez si sigue compartiendo esas historias de la que practicaba corrupción para tapar más corrupción ha sido una presidente excelente. Manifiéstense si hay que indultarla como parece que la indultan en su normativa interna de su partido", apuntaba el diputado socialista en su intervención.

Estas palabras han provocado que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Lola Merino, pidiera tomar la palabra por haberse aludido, a su juicio, al decoro y dignidad del Grupo Popular.

Merino ha criticado al diputado del PSOE por haber hecho una acusación "grave". "Ha dicho que Cospedal utilizaba la corrupción para tapar la corrupción. Es una acusación grave y directa y por lo tanto le pido que retire esas palabras porque hasta la fecha Cospedal no ha sido condenada absolutamente por nada", le ha exigido.

"Es una acusación muy directa y si no lo hace tomaremos medidas al respecto", ha advertido la portavoz 'popular'.

Tras estas afirmaciones, Sánchez ha tomado la palabra desde su escaño para explicar que creía haber usado siempre en su intervención la expresión "supuestamente". En cualquier caso, ha manifestado, que si no había utilizado esa expresión ni tenía problema en añadirla al acta de sesiones.

"Si a usted por ese detalle pretende tapar el supuesto cohecho, la malversación y la utilización de fondos reservados, ustedes no han cambiado en nada y persiste en el error. Me sorprende su mandíbula de cristal o su sensibilidad", ha señalado Sánchez.

Lola Merino le ha respondido que no se trata de incorporar ninguna palabra a lo dicho, sino que se trata de retirar lo dicho o no retirar lo dicho. "Si Sánchez ha hecho unas acusaciones graves se le pide que las retire porque no son ciertas y son graves", ha insistido.