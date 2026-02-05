El PP denuncia un repunte de robos en pueblos de Ciudad Real y exige al Gobierno cubrir las plantillas de Guardia Civil

Fúnez en la rueda de prensa en Ciudad Real. - PP C-LM

CIUDAD REAL 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha denunciado este jueves un incremento de robos y hurtos en distintos municipios de la provincia de Ciudad Real y ha reclamado al Gobierno de España que cumpla con las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil establecidas oficialmente para hacer frente al aumento de la delincuencia en el medio rural.

Así lo ha trasladado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular y diputada nacional por Ciudad Real, Carmen Fúnez, momentos previos a mantener una reunión con alcaldes y concejales de la provincia que se han visto afectados por este "incremento" de la delincuencia en sus municipios.

Fúnez ha advertido de que en las últimas semanas se han intensificado los robos tanto en el campo como en viviendas y en la vía pública en localidades como Tomelloso, La Solana o Almodóvar del Campo, una situación que, según ha señalado, está generando preocupación entre los vecinos.

Fúnez ha indicado que el PP lleva tiempo presentando iniciativas parlamentarias en el Congreso y el Senado para abordar este problema, pero ha considerado necesario volver a poner el foco en una inseguridad que, a su juicio, va en aumento.

En este sentido, ha asegurado que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno las infracciones penales han crecido un 26% en la provincia, mientras que los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se han incrementado en la misma proporción.

La dirigente popular ha defendido la necesidad de más medios y una mejor distribución de los recursos en la provincia para atender este repunte delictivo y ha subrayado que "la España rural no puede hacer frente en solitario" a esta situación.

A su juicio, la falta de efectivos tiene consecuencias directas en la vida diaria de los ciudadanos, ya que "no hay nada peor que vivir con miedo e inseguridad".

En este sentido, la vicesecretaria del PP ha detallado "el déficit" de efectivos existente en Castilla-La Mancha. Según los datos que ha aportado, en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Policía Nacional figuran 1.819 plazas, de las que solo están cubiertas 1.611, lo que supone un déficit de 208 agentes. En el caso de la Guardia Civil, de 5.704 plazas solo están ocupadas 4.880, con una falta de 824 efectivos en el conjunto de la región.

Asimismo, ha añadido que, en la provincia de Ciudad Real, la Policía Nacional cuenta con 517 plazas previstas, de las que únicamente están cubiertas 463, mientras que en la Guardia Civil hay 1.277 plazas, con 1.126 ocupadas.

Ante esta situación, el PP ha exigido que se cumpla lo establecido en el BOE y que se cubran las plazas comprometidas por el Gobierno para garantizar la seguridad en los pueblos.