PP enmendará a la totalidad los presupuestos de C-LM para 2027 porque "suben los impuestos por la puerta de atrás"

Archivo - El diputado autonómico del PP en las Cortes, Santiago Serrano. - PP C-LM - Archivo

TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto y de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha señalado que la enmienda a la totalidad que el PP ha registrado a los Presupuestos de la Junta para 2027 "responde a unas cuentas que, en el último año de la legislatura, confirman once años de divergencia con España: más impuestos, más deuda y peores servicios públicos, pese a disponer de más dinero que nunca".

Serrano ha explicado que la enmienda es el resultado de un análisis exhaustivo del Proyecto de Presupuestos, que cuenta con el mayor techo de gasto de la historia de la región, 10.019 millones de euros, un 11,3% más que el año anterior. "Sin embargo, con más recursos que nunca, el Gobierno regional no ha sido capaz de mejorar la vida de los castellanomanchegos ni de acercar a Castilla-La Mancha a la media de España", ha lamentado, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Serrano ha denunciado que, frente al discurso de la congelación fiscal, la Junta prevé ingresar en 2027 un 20,89% más por impuestos directos, 549 millones de euros más en un solo año. La previsión por IRPF crece un 21,03%, hasta casi 2.989 millones; Sucesiones y Donaciones, un 25,95%; y Patrimonio, un 28,29%. Los impuestos que gravan la compra de vivienda, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados suman 506 millones, un 35% más. En conjunto, los tributos cuya regulación depende del Gobierno regional crecen un 33,58%.

"La escala autonómica del IRPF no se ha tocado desde 2015. Con la inflación más alta del país, eso significa que los castellanomanchegos pagan cada año más impuestos sin que nadie haya votado una subida. Es una subida de impuestos encubierta", ha afirmado.

Así, ha especificado que los ingresos fiscales por habitante han aumentado un 51,4% desde 2016 y, según la Fundación Civismo, el tipo efectivo del IRPF en la región ya supera la media nacional.

Frente a ello, las rebajas fiscales anunciadas por la Junta suman apenas 10 millones de euros, según los datos remitidos a la AIReF. "Es un maquillaje. Mientras otras comunidades han deflactado sus tarifas, aquí se anuncian deducciones que llegan a muy pocos contribuyentes. Una familia castellanomanchega con dos hijos y dos sueldos medios paga más IRPF que en cualquier otra comunidad salvo Cataluña", ha subrayado.

INCUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD

En materia de estabilidad presupuestaria, Serrano ha recordado que la Junta incumplió la regla de gasto en 2025 y que, según el informe de la AIReF publicado este mes, volverá a incumplirla en 2026 y en 2027, con un crecimiento del gasto computable del 4,5% y del 6,5%, frente a unos límites del 3,5% y del 4%.

"La AIReF considera que el Plan Económico-Financiero de la Junta no contiene medidas suficientes y la respuesta del Gobierno ha sido que no considera necesario adoptarlas", ha criticado.

Además, ha denunciado que el Proyecto de Presupuestos "no recoge estimaciones sobre la regla de gasto" y que, aunque el Gobierno presume de equilibrio, la propia Cuenta Financiera del Presupuesto arroja una necesidad de financiación de 21,47 millones y un aumento neto del endeudamiento de 50,25 millones.

Con el 28,1% de su PIB, Castilla-La Mancha es la tercera comunidad más endeudada de España, empatada con Cataluña, y el 86,5% de su deuda depende ya de los mecanismos de financiación del Estado. Los intereses que pagará la Junta en 2027 aumentan un 9,29%, hasta 350 millones de euros, el equivalente al 57% de toda la inversión real del Presupuesto. "Si la ratio de deuda baja es por el crecimiento de un PIB dopado por inflación y gasto público, no por la gestión", ha precisado.

INVERSIONES HEREDADAS Y SERVICIOS PÚBLICOS AL LÍMITE

Serrano ha criticado que la inversión real caiga un 10,11%, hasta 612 millones, y que siete de cada diez euros del anexo de inversiones correspondan a proyectos que ya figuraban en presupuestos anteriores. Un centenar de proyectos estaban presupuestados ya en 2020 o antes, y 72 repiten céntimo a céntimo el importe que tenían en 2026.

El diputado del PP ha advertido de que más recursos "no significan mejores servicios", destacando que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con menos médicos por habitante de España, 4,98 por cada 1.000 habitantes frente a una media nacional de 6,51, y la que menos los incrementó en 2025.

"Para alcanzar simplemente la media nacional harían falta más de 3.200 médicos. Y en enfermería, solo en 2025, más de 1.100 enfermeras se marcharon a otras comunidades. Formamos profesionales que acaban trabajando fuera", ha señalado.

En Bienestar Social, el portavoz 'popular' ha subrayado que "el problema de Castilla-La Mancha ya no es la falta de recursos, sino la falta de gestión". Entre 2016 y 2025, la Junta ha dejado sin ejecutar cerca de 1.000 millones de euros presupuestados en esta área, más de 358 millones de ellos en programas destinados a personas dependientes, mayores y entidades sociales.

"Son cientos de millones que podrían haber servido para reducir las listas de espera de la dependencia, ampliar plazas residenciales o reforzar la ayuda a domicilio", ha señalado.

En materia educativa, Serrano ha denunciado que el aumento del presupuesto de Educación se concentra casi por completo en el gasto de personal, mientras la Formación Permanente del Profesorado sufre un recorte del 70,59% y la Promoción Educativa, que financia el material curricular, los comedores y el transporte escolar, cae un 8,53%, y la Educación Infantil y Primaria, un 4,42%. "La inversión educativa sigue siendo un 39% inferior a la de 2023", ha apostillado.

En vivienda, Serrano ha recordado que el precio de compraventa ha subido un 42,8% desde 2015 y que un joven necesita destinar el 44% de su salario al alquiler, muy por encima del 30% recomendable, "mientras la Junta ingresa más que nunca por los impuestos que gravan la compra de vivienda y el PSOE se opone sistemáticamente a la bajada de impuestos real de nuestro Plan de Fiscalidad", ha censurado.

El análisis por consejerías "confirma la misma tendencia", ha abundado, detallando que Desarrollo Sostenible sufre el mayor recorte de todas las secciones, un 35,12%, porque la política ambiental de la Junta "dependía de los fondos europeos del Plan de Recuperación"; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se queda congelada mientras el Presupuesto crece un 5,3% y su inversión real cae casi un 60%; y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo pierde casi un 10% de sus recursos.

"Castilla-La Mancha merece unos presupuestos veraces, que alivien la presión fiscal de las familias, reduzcan de verdad la deuda, ejecuten lo que prometen y pongan la convergencia con España en el centro de la acción de gobierno", ha concluido Serrano, que ha defendido que por eso el Grupo Popular pide la devolución del Proyecto al Consejo de Gobierno.

"Esta enmienda a la totalidad no es un gesto de oposición, sino un ejercicio de lealtad con Castilla-La Mancha. Después de once años, Page ha tenido más dinero que ningún otro presidente y lo ha utilizado para subir los impuestos sin decirlo, endeudar a la región y repetir promesas que nunca cumple", ha finalizado.