PP exige a Bellido que "deje de fingir sorpresa" por la situación del PSOE y critica que "tome distancia" de su partido

Archivo - El diputado del PP Nacho Redondo en una imagen de archivo. - PP CASTILLA-LA MANCHA - Archivo

GUADALAJARA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Nacho Redondo, ha exigido este jueves al secretario general del PSOE de Guadalajara y presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, que "deje de fingir sorpresa" y explique públicamente a los vecinos de Guadalajara "por qué firmó una carta pidiendo a Pedro Sánchez que formara gobierno al precio que fuera, sin ningún reparo en pactar con independentistas, con el entorno político de Bildu o en aceptar los chantajes permanentes de Junts con tal de mantenerse en el poder".

Redondo ha señalado que "resulta absolutamente hipócrita escuchar ahora a Bellido pedir explicaciones o hablar de elecciones", cuando "él ha sido durante todos estos años uno de los principales sostenes políticos y orgánicos del sanchismo dentro de Castilla-La Mancha", según han informado los 'populares' en nota de prensa.

"Pablo Bellido no es un espectador de lo que ocurre. No puede intentar presentarse ahora como alguien ajeno a todo esto. Él firmó una carta política para respaldar que Pedro Sánchez siguiera gobernando costara lo que costara, aunque eso supusiera romper consensos, humillar al Estado o depender de quienes quieren romper España", ha afirmado.

El dirigente 'popular' ha recordado que Bellido "ha defendido durante años todas y cada una de las decisiones de Sánchez", incluyendo "la amnistía, los pactos con el independentismo, las cesiones a Junts o los acuerdos con Bildu".

"Ahora que las noticias sobre corrupción acorralan al PSOE y que la Guardia Civil entra en Ferraz, Bellido intenta tomar distancia para salvarse políticamente. Pero no cuela. No puede ir de moderado quien ha blanqueado durante años el sanchismo más radical", ha añadido.

Redondo ha incidido en que "si Bellido de verdad cree que la situación es tan grave como dice, lo primero que tendría que hacer es pedir perdón por haber contribuido activamente a sostener este modelo político".

"Los vecinos de Guadalajara merecen saber por qué su secretario provincial del PSOE firmó una carta dando carta blanca a Pedro Sánchez para pactar con quien hiciera falta con tal de seguir en el sillón", ha aseverado.

"Bellido no puede intentar ahora salvar su imagen diciendo una cosa mientras sigue formando parte de la misma estructura política que ha permitido llegar hasta aquí. Tiene que elegir entre seguir defendiendo el sanchismo o ser coherente de verdad", ha concluido.

Por último, Redondo ha recordado las palabras que el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho este mismo jueves en una entrevista en COPE, donde ha indicado que "los diputados no son de nadie, son de los votantes", por lo que Redondo ha cuestionado a Bellido si los diputados de Junts, Esquerra, Sumar o PNV son de los votantes del PSOE, incluso el diputado socialista de Guadalajara de dónde es él mismo secretario general. "Eso sí que me parece tremendo", ha concluido.