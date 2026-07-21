PP exige el "envío urgente" de más medios para combatir el fuego de La Mierla y que se valore la activación del Nivel 3

Superficie forestal quemada durante el incendio forestal, a 19 de julio de 2026, en Muriel, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Los trabajos de extinción están siendo muy complicados debido a la fuerza del viento, que está empujando las llamas hacia - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Guadalajara ha reclamado este martes "el envío inmediato de más medios terrestres y aéreos" para hacer frente al incendio originado en La Mierla, que !continúa fuera de control! y que ya afecta a más de 30 municipios de la Sierra Norte, con más de 1.200 personas evacuadas, desalojadas o confinadas.

El presidente provincial del PP, Lucas Castillo, ha trasladado la "desesperación y la agonía" que están viviendo los alcaldes y concejales de la Comarca "que ven cómo el fuego avanza sin freno mientras esperan una respuesta que en muchas ocasiones no está llegando, porque así nos lo están trasladando alcaldes, agricultores y vecinos". "Hablamos de más de 1.200 personas a las que este incendio está afectando a su modus vivendi, a sus trabajos y a sus recuerdos, y lo peor es que la situación va a más", ha subrayado.

Castillo ha insistido en que el operativo actual "se está viendo desbordado" por la magnitud del incendio y ha pedido que se refuerce "sin demora urgentemente y sin escatimar recursos" con más medios nacionales, tanto terrestres como aéreos, "ante una circunstancia excepcional: este fuego ya toca a tres comunidades autónomas, y eso exige una respuesta a la altura ante el desastre medioambiental que está suponiendo". Por todo ello, ha pedido valorar todas las opciones, "incluso la posible activación del Nivel 3" para conseguir todos los medios posibles.

Además, ha incidido en que "hay que dejar trabajar a quien quiere ayudar y valorar todas las posibilidades sobre la mesa, porque lo que está en juego es salvar la Sierra Norte", ha señalado Castillo.

Ante las miles de hectáreas ya calcinadas, el elevado número de pueblos afectados --entre desalojados y confinados-- y la circunstancia de que la ingente cantidad de efectivos movilizados no haya logrado hasta el momento parar el avance de las llamas, el presidente provincial del PP considera urgente tomar decisiones que movilicen todos los medios posibles.

El presidente provincial del PP ha querido tener también unas palabras de reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que forman parte del operativo, que "están trabajando sin descanso, arriesgando su integridad para frenar las llamas y proteger a los vecinos y a nuestra tierra", a las que ha manifestado todo su apoyo.

Castillo ha querido extender ese agradecimiento también a los agricultores que, con sus propios tractores, están al pie del cañón realizando cortafuegos y colaborando de forma desinteresada. "Todo el operativo es fundamental para conseguir apagar este horrible fuego y desde el PP queremos que sepan que su trabajo no pasa desapercibido", ha afirmado resaltando también "el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de los alcaldes y concejales de todos los pueblos afectados que están al pie del cañón desde el primer momento velando por la integridad de sus vecinos y la seguridad de sus pueblos".

Castillo ha concluido su intervención insistiendo en que el objetivo del PP no es otro que "que no se quede ninguna opción sin explorar" ante un incendio que, ha reiterado, está desbordando al operativo actual, y ha hecho un llamamiento a la unidad institucional "por encima de siglas" para proteger a los vecinos de la Sierra Norte.