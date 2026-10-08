El PP lamenta que el "ansia" del PSOE de tener más diputados "haya malogrado" el Estatuto de C-LM

El vicesecretario regional de Comunicación del PP, Santiago Serrano - PP

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha lamentado este jueves que el "ansia" del PSOE de tener más diputados "haya malogrado" la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, tras el anuncio de los socialistas de solicitar a las Cortes la retirada del texto estatutario.

"El Estatuto se ha frenado en el Congreso porque el PSOE, ante todo, ha antepuesto la consecución de más parlamentarios en las Cortes de nuestra región. Eso es lo que ha bloqueado el trámite parlamentario", ha afirmado a preguntas de los medios en una rueda de prensa el vicesecretario regional de Comunicación del PP, Santiago Serrano.

En este sentido, ha señalado que esta es la confirmación de que el PSOE "haya sido incapaz" de sacar el texto adelante, pese a lo conseguido en el pacto con los 'populares' para blindar los servicios públicos fundamentales de la región, actualizar competencias o situar la comunidad autónoma al mismo nivel que el resto de estatutos.

"Su objetivo --el del PSOE-- era aumentar los diputados y ya dijimos que para eso no contase con el PP", ha dicho, por lo que Serrano ha lamentado que esa "ansia" del presidente regional, Emiliano García-Page, de tener más parlamentarios "haya malogrado este texto".

Preguntado por si en el debate que se celebrará en las Cortes los 'populares' votarán a favor de la retirada del texto estatutario, Serrano ha indicado que lo verán cuando se plantee esa votación. "Seguimos considerando que ese texto es perfectamente válido porque ha sido trabajado de manera muy amplia por ambos grupos parlamentarios".

"Lo importante de ese texto no es aquello que al final al PSOE le parecía mal, como es el número de parlamentarios, sino todo lo demás como es hablar de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales y de las cuestiones más importantes de lo que es la norma institucional básica de Castilla-La Mancha", ha concluido.