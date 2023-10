El PP lleva a las Cortes de C-LM la falta de médicos en los pueblos del entorno de Sigüenza

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha asegurado que su grupo ha elevado a las Cortes regionales la falta de médicos en los pueblos del entorno de Sigüenza.

"Ya hemos registrado en las Cortes de Castilla-La Mancha distintas iniciativas para poder traer al medio rural esos profesionales sanitarios que tanto se necesitan", ha indicado Agudo en declaraciones a los medios en Sigüenza, donde se ha concentrado la plataforma vecinal '¡Médicos Ya!', constituida por vecinos de más de una decena de pueblos de la Zona Básica de Salud de esta localidad, para reivindicar al Sescam que se restablezcan los servicios médicos que tenían antes del pasado mes de mayo.

Agudo ha criticado que el "recorte" de profesionales en el mundo rural no ayuda a la lucha contra la despoblación, "no se puede permitir que en zonas despobladas no haya una asistencia sanitaria adecuada. Los vecinos de los pueblos del entorno de Sigüenza reclaman servicios médicos al menos una vez a la semana", ha dicho, según ha informado el partido.

Agudo ha dicho que desde el PP siguen trabajando y apostando por la mujer rural, por tomar todas las medidas necesarias para el progreso económico y social con el que lograr la igualdad de la mujer en el mundo rural.

Con motivo del acto del Día de la Mujer en Sigüenza, la portavoz parlamentaria del PP ha añadido que estas mujeres, "emprendedoras y valientes", fijan población y por ello se debe dar la importancia que merecen apoyándolas con medidas necesarias para blindar todos los servicios públicos que se necesitan especialmente en zonas despobladas.

En esa lucha contra la despoblación, Agudo se ha referido a la importancia de que las medidas también deben ir dirigidas hacia el fomento de la natalidad para fijar población en la España vaciada.