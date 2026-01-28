El PP llevará a las Cortes de C-LM una PNL para aumentar la edad útil de la central nuclear de Trillo

Acto de presentación de la PNL sobre energía nuclear. - PP

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha registrado una Proposición No de Ley en las Cortes de Castillas-La Mancha en defensa de la energía nuclear y también para promocionar el aumento de la edad útil de la central nuclear de Trillo.

Así lo ha avanzado el presidente del Partido Popular de Guadalajara Lucas Castillo, Lucas Castillo, que ha defendido la energía nuclear como una fuente "clave para la soberanía energética y el desarrollo económico.

Acompañado del vicepresidente de las Cortes Regionales, Santiago Lucas Torres, y la presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad, Roxana Nicula, que apoya a la energía nuclear, Castillo ha destacado la importancia de la central nuclear de Trillo que genera energía para dos millones de hogares y empleos directos e indirectos en la región.

Según informa el PP, el presidente del PP de Guadalajara ha puesto como ejemplo que, en los días del apagón, si la energía nuclear hubiera sido mayor no hubiera causado tantos daños.

Ha explicado que la energía nuclear supone el 20% del consumo eléctrico nacional y además es un 25% de electricidad libre de emisiones al clima. "La central nuclear de Trillo en el año 2024 produjo el 3% de la energía eléctrica nacional, para 2.000.000 de hogares y lógicamente es una fuente de dinamismo económico no solamente en la comarca a la que pertenece Trillo, sino a la provincia de Guadalajara", ha defendido.

De igual modo, ha puesto el foco en que dicha central genera 700 empleos directos y más de 2.000 empleos indirectos y, por tanto, "su desaparición sería un desastre, una tragedia en lo económico para nuestra provincia porque perderíamos puestos de trabajo cualificados con un gran sueldo mensual que genera un nivel de vida alto en la comarca de Trillo y alrededores". Además, los ayuntamientos de la zona también se verían afectados con una disminución en los ingresos del 50% en sus ayuntamientos.

"Siempre hemos defendido la energía nuclear a nivel provincial como partido, también en la Diputación y a nivel nacional en el Congreso y Senado. Por ello, creemos que es hora de tener un debate adulto para conseguir una estrategia nacional energética, pensando en el ciudadano y en su bolsillo, porque desde hace años las facturas que llegan a nuestras casas son salvajes".

Dicho esto, ha solicitado que se revise el Plan General de Residuos Radiactivos y el protocolo de cierre de las centrales nucleares, sobre todo de la de Trillo, recordando que es una de las más seguras de Europa.

Finalmente, Castillo, ha señalado que con la presentación de esta PNL en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Partido Socialista "tendrá que decir si apoya una estrategia energética basada en la ciencia o en la ideología".

TRILLO, GARANTE DEL CRECIMIENTO DE LA PROVINCIA

Por su parte, el vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas Torres, ha asegurado que la central nuclear de Trillo "es una infraestructura estratégica del Estado español, un pilar del sistema eléctrico nacional y un motor económico, laboral y territorial para toda la provincia de Guadalajara".

"Si queremos que Guadalajara crezca y queremos que Castilla-La Mancha crezca, necesitamos energía para que se instalen las empresas de otra manera. No se puede construir una transición energética sacrificando a los territorios que sostienen el sistema eléctrico nacional. Defendemos la energía nuclear como pilar de soberanía energética, competitividad y descarbonización".

Lucas- Torres ha asegura que PP-CLM defiende una posición clara, responsable sobre la importancia de prolongar la vida útil de las centrales nucleares basada en datos científicos, "no en ideología" y presentando a las Cortes una Proposición No de Ley.

La presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad, Roxana Nicula, ha lamentado que el interés de toda una industria "se esté viendo apagado de una manera absurda sin que se responda a datos científicos y a datos económicos".

"Está en juego nuestra propia supervivencia económica como país, como economía porque no olvidemos que hoy por hoy representamos la cuarta economía de la Unión Europea, cuando en la Unión Europea todos los países, pero absolutamente todos, hasta Alemania, están volviendo otra vez a impulsar la energía nuclear", ha agregado.

"Lo único que estamos pidiendo desde la Fundación es que no haya ninguna presión sobre la comunidad científica nuclear en España, que dejemos que el Consejo Nacional Nuclear haga su trabajo y valore la idoneidad. No tenemos la menor duda de que la van a dar una certificación positiva a la continuidad de la central de Almaraz, y a la continuidad de la central de Trillo".