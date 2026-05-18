PP C-LM destaca la "indudable" victoria de Moreno en Andalucía pese a perder la mayoría absoluta

La diputada 'popular' Tania Andicoberry - EUROPA PRESS

TOLEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha destacado este lunes la "indudable" victoria de Juanma Moreno en las elecciones que se celebraron este domingo, 17 de mayo, en Andalucía pese a perder la mayoría absoluta.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, la diputada 'popular' Tania Andicoberry ha destacado así la "incuestionable" voluntad de los andaluces de que Moreno sea presidente de Andalucía.

"Cierto es que ha perdido la mayoría absoluta pero casi duplica a la segunda fuerza", ha dicho, para destacar que las derrotas del PSOE en elecciones autonómicas marcan que el camino "está claro" y que la ciudadanía "ya no quiere socialismo manchado de sanchismo".

Un "cambio" que ha dicho que se ha iniciado en otras comunidades autónomas y que es "el camino" que seguirá Castilla-La Mancha, por lo que ha asegurado que un gobierno del PP en la región "está cada vez más cerca".

SANIDAD

Durante su comparecencia, Andicoberry ha vuelto a criticar la "pésima situación" de la sanidad de Castilla-La Mancha tras 11 años de gestión del Gobierno de Emiliano García-Page. "Castilla-La Mancha sufre un colapso sanitario que llevamos denunciando desde hace meses por falta de gestión y planificación del Gobierno regional", ha dicho.

Ha aludido así a las listas de espera para indicar que, según los datos publicados del mes de abril, "suben" con un total de 99.503 pacientes. Además, ha dicho que también sube la lista de espera quirúrgica con "más de 40.000 personas", para afirmar que desde que Emiliano García-Page es presidente han subido "en más de 7.100 pacientes", un 21,6 por ciento.

A ello ha unido los 55.068 pacientes en espera en consulta externa y los 4.419 en consulta diagnóstica, para indicar que los datos que ofrece la Consejería de Sanidad están "completamente maquillados" porque en consulta externa en Albacete aparecen "solo cuatro personas" y "no existen datos" en la lista de espera quirúrgica del Hospital de Tomelloso.

"Con esta ausencia de datos bien puede salir el consejero diciendo que su intención es finalizar el año con menos de 100.000 pacientes en lista de espera", ha indicado, para afirmar que si "no quieren pacientes los borran directamente".