PP C-LM: "España necesita un Gobierno que respete la ley y una Fiscalía que no sirva como instrumento del poder"

GUADALAJARA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PP de Castilla-La Mancha, María Patricio, ha afirmado que "España necesita instituciones fuertes, un Gobierno que respete la ley, y una Fiscalía que no sirva como instrumento del poder".

"Y lo que tenemos es lo contrario", ha manifestado la viceportavoz del PP, María Patricio, en rueda de prensa en Guadalajara, donde ha asegurado que la condena a dos años de inhabilitación impuesta al fiscal feneral "no es solo una condena a esta persona, es la condena política de quien lo nombró, lo mantuvo y lo utilizó".

"Un Gobierno que se permite manipular y atacar las instituciones y dividir a los españoles no puede seguir tomando decisiones que afectan a la dignidad y la igualdad de todos los españoles. Sánchez debe dimitir y convocar elecciones ya", ha incidido.

La viceportavoz ha tachado de "escandalosa" la reacción del Gobierno, una "coreografía del sanchismo donde cada vez que la justicia habla, ellos montan un teatrito para convencernos de que la democracia peligra porque no les gusta el resultado".

"Tenemos un choque frontal entre Sánchez y la Justicia. Un Gobierno que intenta presentar a cualquier órgano, a cualquier institución, que no le aplauda, como parte de una conspiración", ha afirmado, mediante una nota de prensa del PP.

UNA ESTRATEGIA "BURDA"

Patricio ha calificado esta estrategia "de tremendamente burda: crear bandos, dividir al país y levantar cortinas de humo para que no se note la peste a podrido de un Ejecutivo acorralado en escándalos y corrupción".

"Tenemos un fiscal general del Estado condenado por usar su cargo, por atacar a una persona anónima, por borrar pruebas de su teléfono y de su correo como quien borra el historial después de hacer algo que sabe que está mal".

El Gobierno de España, que debería ser el primero en respetar las instituciones, "decide que la mejor respuesta es atacar a los jueces. Señalarlos. Ponerlos en la diana. Incluso desde la televisión pública que pagamos todos, donde algunos se han permitido hablar de golpismo judicial".

Patricio ha aprovechado para recordarles que los golpes los cometen "aquellos que intentan colonizar las instituciones, no quien dicta sentencias basadas en pruebas. Este Gobierno ha cruzado todas las líneas rojas".

"La regeneración que prometieron se ha convertido en degeneración institucional. Los que venían con las manos limpias acaban rodeados de investigados, procesados y condenados. Y ahora, en su caída, pretenden arrastrar a la Justicia y poner en cuestión la separación de poderes para proteger a uno de los suyos. Esto es un ataque al Estado de derecho sin precedentes", ha afirmado.

La viceportavoz del PP ha reprochado al líder de los socialistas en la región "que haya pasado la semana desfilando por todos los platós posibles, pero sin mover un solo dedo, ante la condena del fiscal general, ante las peticiones de cárcel para Ábalos y Koldo, o ante la posible integración del señor Santos Cerdán en una organización criminal".

"¿Piensan desde el PSOE castellanomanchego hacer algo o van a seguir mirando para otro lado mientras su partido se hunde en su propia corrupción y hunden el futuro de nuestro país?", se ha preguntado.