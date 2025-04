PP C-LM registra este lunes la creación de una comisión en Cortes para estudiar consecuencias de los aranceles de Trump

CIUDAD REAL, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular va a registrar este lunes en las Cortes regionales una petición para que se cree en el Parlamento autonómico una comisión que estudie las consecuencias de la política arancelaria del presidente de los EEUU, Donald Trump, para Castilla-La Mancha.

Así lo ha adelantado este domingo el presidente regional del PP, Paco Núñez, quien acompañado de la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, han inaugurado la nueva sede local del partido en Almagro (Ciudad Real).

El PP quiere que en esta comisión comparezcan "aquellos expertos o aquellos sectores que están afectados por la política arancelaria de Trump y en la que podamos pactar las acciones que tiene que emprender Castilla-La Mancha para blindarse y para protegerse ante esta guerra arancelaria que ha empezado el presidente de los Estados Unidos".

Núñez se ha mostrado "convencido" de que tanto Vox como el PSOE "van a apoyar esta iniciativa del Partido Popular" que busca "proteger los intereses económicos de Castilla-La Mancha en un momento donde los aranceles pueden perjudicar gravemente nuestra economía".

"Estoy absolutamente seguro de que desde la unidad, desde la coordinación y desde las propuestas vamos a conseguir minimizar los daños", ha destacado el presidente regional del PP, que ha considerado que "es el momento de pasar a la acción".

"NO VALE SOLO CON PALABRAS"

"No vale solo con palabras, no vale solo con titulares, no vale solo con declaraciones, estamos en un momento complicado y muy importante de la historia económica de nuestra región y de nuestro país y por ello es fundamental que actuemos y en eso va a estar el Partido Popular desde el minuto uno", ha destacado.

Según ha comentado, la política arancelaria que ha puesto en marcha el Gobierno de Donald Trump "no beneficia a nadie porque nos hace más pequeños a todos y por lo tanto es fundamental que haya una respuesta coordinada y unida por parte de las administraciones".

En su opinión, "ser un verdadero patriota es defender nuestro campo frente al ataque de cualquiera que lo quiera propiciar. Ser un verdadero patriota es defender a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores ante todo y ante todos. Ser un verdadero patriota es defender a nuestra industria cuando desde una administración al otro lado del Atlántico nos atacan y por lo tanto ahora es el momento de fortalecer la unidad y de estar al lado de aquellos a los que hemos jurado defender".

Algo, ha subrayado, que también está haciendo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "exigiendo al Gobierno de España actuación" y "trabajando para que en el seno de la Unión Europea demos una respuesta que proteja nuestros productos".

APOYO AL ALCALDE DE ALMAGRO

El presidente regional del PP también ha aprovechado su estancia en Almagro para expresar el apoyo del partido al alcalde, Francisco Javier Núñez, que este miércoles retiró las competencias al hasta ahora tercer teniente de Alcalde del municipio y edil de Cultura, Genaro Galán, dejando al Ejecutivo municipal en minoría en el pleno, tras anunciarse desde el grupo municipal Por Almagro, la ruptura del acuerdo de Gobierno local con el PP.

Núñez ha asegurado que las decisiones del alcalde "son las decisiones del Partido Popular y por lo tanto sabe que cuenta con nuestro apoyo, que cuenta con nuestra lealtad y que vamos a seguir trabajando en lo que siempre ha defendido el PP de Almagro" y su alcalde, "que es en la defensa del interés general de todos los vecinos de Almagro, que es a lo que está el Gobierno municipal que él dirige y a lo que está el PP", ha expresado.