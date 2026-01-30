El PP logra la mayoría para aprobar el "presupuesto más alto de la historia" del Ayuntamiento de Ciudad Real

Pleno en el Ayuntamiento de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha conseguido aprobar el presupuesto para el año 2026, considerado el "más alto de la historia" al estar dotado con más de 103 millones de euros, después de conseguir los votos favorables de la concejala de Ciudadanos, Eva María Masías, y del edil no adscrito, Regino Pérez.

El Partido Popular de Francisco Cañizares necesitaba, además de los once votos de su formación, dos votos más para sacar adelante las cuentas para el año 2026, los cuales ha logrado cosechar tras aceptar las enmiendas presentadas por Ciudadanos y el concejal no adscrito.

Por el contrario, los nueve concejales del PSOE y los tres de Vox --sus antiguos socios de gobierno-- han votado en contra del proyecto presupuestario presentado por el Partido Popular.

Durante la sesión plenaria, el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Hacienda, Guillermo Arroyo, ha defendido la aprobación de unas cuentas que superan los 103 millones de euros, una cifra récord que, según ha subrayado, permitirá incrementar la capacidad municipal para mejorar los servicios públicos y acometer inversiones pendientes desde hace años.

Arroyo ha destacado que el presupuesto supera por primera vez la barrera de los 100 millones y supone un incremento del 34% respecto al último aprobado por el anterior equipo de Gobierno, con 33 millones de euros más que, en sus palabras, "van a estar en la calle transformando Ciudad Real".

Los presupuestos contemplan el aumento de las transferencias corrientes, especialmente a los organismos autónomos, y el fuerte impulso al IMPEFE, cuyo presupuesto crece un 116% para promover suelo industrial, apoyar al pequeño comercio y fomentar el emprendimiento.

En inversiones, el presupuesto destina 10 millones de euros, "la cifra más alta de la historia del Ayuntamiento", con actuaciones como el Plan de Accesibilidad, dotado con 1,5 millones, y el inicio de las obras del teatro-auditorio de la avenida Tablas de Daimiel, con una primera partida cercana al millón de euros.

Las cuentas también contemplan una mejora en la seguridad, la limpieza y las políticas sociales, con incrementos en Policía Local, Protección Civil, Movilidad y Limpieza, además de la incorporación de nuevos programas en Servicios Sociales, como el de Soledad no Deseada y el de apoyo a la maternidad.

El presupuesto también refuerza las inversiones en barrios y reserva 400.000 euros para proyectos de participación ciudadana, propuestos y votados por los vecinos.

Desde Vox, a través de su concejal Iván Moreno, se ha reprochado al Partido Popular que imponga de forma sistemática sus decisiones y ha denunciado la imposibilidad de negociar para sacar adelante proyectos comunes.

En este sentido, Moreno ha afirmado que "no estamos aquí para que nos den unas migajas" y ha reclamado "un cambio real en este Ayuntamiento", además de expresar su voto negativo a los presupuestos.

Por la parte de Ciudadanos, su única concejala, Eva María Masías, ha agradecido al equipo de Gobierno del PP que haya aceptado y aprobado las enmiendas parciales presentadas por su grupo, al considerar que recogen propuestas "razonables y necesarias" para mejorar el presupuesto municipal.

No obstante, ha echado en falta mayor ambición en las cuentas diseñadas por el Partido Popular y ha advertido de que el crecimiento del presupuesto se apoya en gran medida en el préstamo municipal, los fondos europeos y el aumento de la recaudación, por lo que ha reclamado una gestión más clara y orientada a resultados que repercutan de forma directa en la vida cotidiana de los vecinos.

Igualmente, el concejal no adscrito ha justificado su apoyo a los presupuestos tras ver aceptada la única enmienda presentada por su parte, al considerar que las cuentas priorizan los intereses de Ciudad Real por encima de "consignas ideológicas" y refuerzan la inversión en los barrios.

Pérez ha defendido que se trata del presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento, con un volumen inversor récord y un importante peso de los fondos europeos, y ha destacado como aportación propia la incorporación de una ayuda a trabajadores autónomos para compensar el pago de la cuota durante las bajas por enfermedad.

RECHAZADA LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PSOE

Por otro lado, los concejales del Grupo Municipal Socialista se han quedado solos en la votación de su propia enmienda a la totalidad, que el PSOE ha llevado a la sesión plenaria al ser rechazada con los votos en contra del equipo de Gobierno y del resto de la oposición.

La iniciativa ha sido defendida por Dionilo Sánchez y por la portavoz socialista, Sara Martínez, quienes han coincidido en calificar el proyecto presupuestario como "engañoso", "alejado de la realidad" y carente de transparencia, al no tener en cuenta la ejecución del ejercicio anterior ni priorizar, a su juicio, las políticas sociales.

Desde el PSOE han centrado sus críticas en el endeudamiento municipal, con un préstamo superior a nueve millones de euros, que consideran innecesario existiendo remanente de tesorería, así como en el aumento de los ingresos previstos, que interpretan como un incumplimiento de la promesa de bajar impuestos.

También han denunciado un gasto "despilfarrador" en Festejos, la congelación de partidas como cooperación internacional y la falta de medidas para vivienda, igualdad, transporte público, accesibilidad y mejora de los servicios municipales, motivos por los que la enmienda a la totalidad no ha salido adelante.