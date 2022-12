PP pedirá que se revoque la cesión de suelo municipal para un Centro de Refugiados en Azuqueca de Henares

GUADALAJARA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en Azuqueca de Henares (Guadalajara) llevará a pleno, el próximo 30 de diciembre, una moción para que se revoque "de forma inmediata" la supuesta cesión gratuita por un decreto del alcalde, José Luis Blanco, de suelo municipal al Ministerio de Migraciones y Seguridad Social, para la construcción de un Centro de Refugiados en la localidad.

El anuncio lo ha realizado el nuevo portavoz del Grupo Municipal del PP en el municipio azudense, Manuel Corral, quien, en rueda de prensa, además de pedir la paralización de la supuesta cesión de este terreno, ha solicitado la convocatoria de una mesa de convivencia en la que estén representados todos los partidos políticos, empresarios, ONG y habitantes de Azuqueca ya que consideran que esta decisión va a afectar a los futuros vecinos de esta zona de ampliación.

Según ha expresado, desde su formación se oponen fundamentalmente a la forma en la que se ha adoptado una decisión para la que no se ha contado con nadie, y cree que las formas en las que se ha cedido este suelo, sin contar con nadie, no son las adecuadas, y que en esa parcela de 12.000 metros cuadrados también cabrían otras posibilidades como la de una residencia, viviendas para jóvenes, un centro joven, uno de salud o el propio centro de refugiados, pero "no nos han dado a elegir", afirma.

Además, en su moción, el Grupo Popular ha solicitado igualmente, que se convoque una comisión de urbanismo para poder tener acceso a todos los expedientes y así contar con "una razón fundada para decidir" algo que, bajo su criterio, debe determinarse de forma consensuada.

Lo cierto es que la posible ubicación de un Centro de Refugiados en la Avenida de Meco, en los 12.000 metros cuadrados que supuestamente ha cedido el Ayuntamiento, ha despertado bastante polémica en el municipio, donde se llegó a convocar una manifestación semanas atrás.

Desde el Grupo Popular no conocen realmente si el terreno ha sido cedido o vendido por 1,7 millones de euros al Ministerio, y lo último que les han dicho es que se trata de una cesión de uso, pero si han lamentado que por mostrar su oposición a la forma en la que se está tramitando todo este asunto se les haya tildado de racistas, xenófobos e indecentes.

Para Corral, este tipo de decisiones no se pueden adoptar por decreto de Alcaldía porque "no es la forma", y "no creemos que haya consenso político de todos los grupos y tampoco hay un consenso social". "Pensamos que hay otras alternativas", por lo que no aceptan esta imposición.

Y aunque desde el PP cuentan con que el PSOE tiene mayoría absoluta en el municipio, aseguran que no van a cejar en su empeño.

Corral cree que el centro que ya hay de estas características en Sigüenza no puede compararse con el que se podría implantar en Azuqueca, donde, a su juicio, se ha cedido "suelo premium" por "el artículo 33", y se pregunta si este municipio está preparado para albergar un espacio de estas características. "Creemos que no lo está ahora y que va a cambiar mucho la tipología de Azuqueca y es muy precipitado".

Sobre su portavocía recién estrenada, se ha mostrado ilusionado y con esperanzas de poder desbancar al actual alcalde. "Es una plaza difícil" ha dicho, aunque ve posibilidades y ha asegurado que "si no fuese así, no se presentaría".