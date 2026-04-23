PP pide en las Cortes "blindar" el cumplimiento íntegro del acuerdo de recuperación de la carrera profesional sanitaria

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - EUROPA PRESS

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado el registro de una iniciativa parlamentaria destinada a "blindar" el cumplimiento íntegro del acuerdo para la recuperación de la carrera profesional sanitaria recientemente firmado en la región entre sindicados y Gobierno regional.

Así lo ha avanzado en una rueda de prensa en las Cortes regionales, donde ha trasladado el reconocimiento y agradecimiento del Partido Popular a los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha, a quienes ha señalado como "los verdaderos protagonistas" de este logro.

"Han sido ellos quienes, con su esfuerzo, su presión y su trabajo constante, han conseguido doblegar la voluntad del Gobierno de Emiliano García-Page y obligarle a firmar un acuerdo que no quería firmar", ha afirmado.

Igualmente, ha mostrado su "escepticismo y preocupación" ante la posibilidad de que el Gobierno regional incumpla este acuerdo, citando antecedentes como la falta de pago de la productividad variable desde 2019 o el incumplimiento de compromisos con la atención primaria en 2023.

Núñez ha exigido al Gobierno regional que garantice los recursos humanos y económicos necesarios para agilizar el proceso de reconocimiento de los grados de carrera profesional, evitando retrasos en su tramitación; así como ha reclamado que, una vez finalizado dicho proceso, se habiliten las modificaciones presupuestarias necesarias para iniciar el pago de la carrera profesional de forma inmediata, sin esperar a los presupuestos de 2027.

Del mismo modo, asegurar que el presupuesto autonómico de 2027 incluya el 100% de la financiación necesaria para esta medida, estimada en hasta 260 millones de euros, "para dar tranquilidad a los profesionales sanitarios" y ha solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en un plazo máximo de tres meses para informar sobre el grado de ejecución del acuerdo y permitir su seguimiento desde el Parlamento.

"Esta iniciativa tiene un único objetivo, blindar el acuerdo alcanzado y garantizar que se cumple", ha destacado Núñez, al tiempo que ha insistido en que esta cuestión "no va de electoralismo ni de tacticismo político, sino de justicia para los sanitarios y de mejorar la calidad del sistema sanitario en Castilla-La Mancha".