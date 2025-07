PP pide en las Cortes toda la documentación sobre el contrato de la Junta con una empresa vinculada al 'caso Ábalos'

TOLEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha adelantado que el partido ya ha pedido en el Parlamento autonómico toda la documentación para conocer los detalles del contrato de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con una empresa implicada en el 'caso Ábalos'.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en Toledo, donde ha señalado que "si como dice Page no hay nada que ocultar, no debería tener problema alguno en colaborar con total transparencia", ya que los castellanomanchegos "no merecen seguir soportando el silencio y la inacción de su presidente".

Serrano ha recordado que el presidente del PP regional, Paco Núñez, ya exigió este miércoles públicamente respuestas ante "un escándalo" que, lejos de aclararse, sitúa a Castilla-La Mancha en el centro del foco mediático nacional por la posible implicación del Ejecutivo autonómico en "una de las mayores tramas de corrupción del PSOE".

El parlamentario del PP-CLM ha reprochado a Page su silencio, al tiempo que ha acusado al presidente autonómico y a sus ocho diputados nacionales de "seguir sosteniendo con sus votos a Pedro Sánchez, pese a estar rodeado de escándalos que apuntan a la cúpula del PSOE".

"No solo Sánchez no actuó con diligencia, sino que, según el propio Ábalos, fue quien le alertó de la investigación de la UCO. Esto podría suponer una revelación de secretos y confirmaría su conocimiento previo de los hechos", ha alertado.

Por ello, ha reclamado a Page que, de cara al Comité Federal del PSOE que se celebra este sábado, "abandone la ambigüedad, actúe con valentía y exija la dimisión de Pedro Sánchez, así como la convocatoria urgente de un Congreso Extraordinario del PSOE".

"¿Qué más tiene que pasar para que Page haga caer a Sánchez y deje de traicionar los intereses de los castellanomanchegos?", ha preguntado.