PP pide a Junta retomar inversiones en Puertollano, "en el limbo mientras el dinero va al independentismo catalán"

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, y el presidente del Partido Popular, de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, han reclamado al Gobierno regional que atienda las inversiones previstas para la reforma del polígono industrial La Nava que "han quedado en el limbo" tras la resolución del contrato con la empresa que estaba realizando los trabajos.

En este sentido ambos han lamentado que inversiones como esta se queden paralizadas mientras el PSOE de Castilla-La Mancha "vota a favor de los pactos que envían ese dinero a manos del independentismo catalán".

En rueda de prensa celebrada en el polígono industrial La Nava, el alcalde ha recordado que las obras de adecuación de las tres fases de este polígono estaban dotadas con un presupuesto de tres millones de euros, provenientes en su mayoría de fondos europeos, de los cuales solo se ha certificado unos 700.000 euros, el 25%, después de que se haya rescindido el contrato con la empresa adjudicataria de las actuaciones, "perdiendo así casi dos 2,5 millones de euros de financiación europea".

El alcalde ha equiparado esta situación a la suspensión de las obras del Paseo de San Gregorio, recientemente reiniciadas, ha asegurado, "gracias a la labor del equipo de Gobierno".

En este contexto Ruiz también ha reclamado a la Junta la finalización de la segunda fase de la reforma del polígono La Nava III, en la que estaba prevista la adecuación de aparcamientos, acerados y suministro eléctrico.

Miguel Ángel Ruiz ha insistido en que la el Ejecutivo autonómico debe comprometerse con los ciudadanos de Puertollano, al tiempo que ha reclamado más celeridad a la administración regional en la tramitación de los expedientes medioambientales de empresas que en algunos casos llevan más de un año esperando la autorización, pese a su reconocimiento como proyectos prioritarios.

Incluso, ha añadido, ha podido conocer que en algunos despachos de la administración se "recomienda" a las empresas que se vayan a otros municipios, "donde es más rápido invertir que en Puertollano, pueblos cercanos, casualmente con otro signo político distinto al de Puertollano".

De su lado, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ha aseverado que "no puede ser que el Gobierno autonómico, que debería estar orgulloso del impulso de Puertollano, le esté dando la espalda".

"No puede ser que se hagan llamadas a empresas que quieren venir a Puertollano y se les diga que elijan otros territorios, del mismo modo que no puede ser que se prometiera una inversión millonaria para este polígono industrial y que hayan pasado los años y no haya llegado a Puertollano", ha dicho, antes de anunciar que el PP también tramitará una iniciativa parlamentaria para exigir a García-Paje que "retome la inversión anunciada y que no permanezca en un limbo administrativo".

En este contexto ha criticado que "no puede ser que se esté debatiendo un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, que puede derivar 30.000 millones de euros de todos los españoles al separatismo catalán, y que lo acaben pagando ciudades como Puertollano gracias a los acuerdos de Pedro Sánchez y, lo más grave, con los votos a favor del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados", ha concluido.