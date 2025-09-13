PP pide a la Junta suspender de "inmediato" la resolución que "pone en peligro" 11 puntos de atención urgente en C-LM

TOLEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Nacho Redondo ha preguntado al Gobierno de Castilla-La Mancha "por qué desprotege" a 11 centros de atención sanitaria sí, "según dicen", no los van a cerrar. Además, ha exigido a la Junta que suspenda "de inmediato" la resolución por la que se pone "en peligro" la existencia de estos centros sanitarios.

De esta forma se ha pronunciado Redondo, que ha aprovechado para añadir que el presidente regional, Emiliano García-Page, y el PSOE están "jugando con la salud de los castellanomanchegos", al dejar "en el aire" la continuidad de esos 11 puntos de atención permanente (PAP) en el medio rural.

En palabras de Redondo, la Junta debería de suspender de inmediato la resolución y garantizar que esos centros van a seguir funcionando, ya que "la salud de los ciudadanos no puede ser una moneda de cambio para la política", según ha informado el PP en nota de prensa.

Así, Redondo ha criticado que, mientras la resolución siga adelante, la planificación de cierres "sigue latente" y la "incertidumbre" sigue afectando a familias, mayores y personas vulnerables. "Esto no es solo un cambio administrativo, es un riesgo real para la sanidad rural y un ejemplo más de cómo Page y el PSOE mienten y confunden a la ciudadanía".

Finalmente, el diputado ha avisado de que el Partido Popular no permitirá que se recorte la atención sanitaria rural y exigirá al Gobierno regional "responsabilidades y soluciones inmediatas". "No vamos a tolerar que se juegue con vidas. Cada PAP desprotegido es un ciudadano en riesgo", ha concluido.