PP de Sigüenza solicita a Patrimonio que se pronuncie sobre la "chapuza" del parking para residentes en el casco antiguo

GUADALAJARA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sigüenza, Elena Tizón, ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Comunidades por la habilitación de un aparcamiento para residentes que "no es sensible con el entorno del casco antiguo de la ciudad".

El escrito pone en conocimiento del delegado de Educación y Cultura "que, en un solar ubicado en la calle Puerta Nueva, esquina con la subida al Parador, se ha realizado la delimitación, con muros de hormigón y cemento, de un aparcamiento para vehículos; en un espacio en el entorno al Castillo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC)". Por ello, a juicio del Partido Popular de Sigüenza, "esto supone un grave atentado al patrimonio, tanto en el campo visual, como en el efecto negativo en una de las zonas más emblemáticas del casco medieval seguntino".

La portavoz popular considera que, debido a la ubicación y la propia construcción de esta actuación, "no se atiende a la conservación, ni a la protección de nuestro patrimonio, incumpliendo, gravemente, la normativa de Patrimonio Histórico". Así, Elena Tizón ha solicitado a la Comisión de Patrimonio información relativa sobre "si se ha aprobado el cambio de uso de viviendas al de aparcamiento, si se ha supervisado el correspondiente proyecto de obras, si existe el informe preceptivo de la Comisión de Patrimonio al proyecto y si este se ha aprobado para poder llevar a cabo la citada obra".

Hay que recordar que esta actuación ya fue denunciada públicamente por los concejales del PP el pasado mes de febrero cuando advirtieron que "este no era el camino para conseguir que Sigüenza sea declarada Patrimonio de la Humanidad" resaltando que "resultaba curioso que se exija a los seguntinos que las tejas sean de un determinado color y, sin embargo, el Consistorio lleve a cabo una obra construyendo un muro de cemento que, salta a la vista, no va acorde con el entorno medieval", según ha informado el PP en nota de prensa.

MÁS ACTUACIONES ARBITRARIAS

Además, Elena Tizón también ha recordado que en 2023 el Ayuntamiento de Sigüenza también llevó a cabo una actuación en la calle Jesús que, a falta de expediente y aprobación, la Comisión de Patrimonio requirió al Ayuntamiento a levantar la obra realizada y actuar conforme a lo estipulado por el Plan Especial de Rehabilitación, pero "hasta el día de hoy no se ha tomado ninguna medida al efecto". A este respecto, concretamente con fecha 9 de enero de 2023 se emitió requerimiento al Ayuntamiento de Sigüenza en calidad de promotor, indicándole la adopción como "medida correctora para la modificación del actual pavimento de la C/ Jesús conforme a unos condicionantes".

El requerimiento, tal y como figura en el escrito de Patrimonio, tenía como base "la ejecución de unas obras de pavimentado no autorizadas por esta Administración, realizado en la calle Jesús con adoquín de hormigón prefabricado no acorde con el ambiente medieval de esta parte de la ciudad, no siendo un material tradicional como propone la citada ley 4/2013 y que no está permitido en el vigente Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Sigüenza".

Y es que, como prosigue el requerimiento, "la calle Jesús contaba con un pavimento tradicional a base de pequeña piedra natural caliza con disposición irregular y canalón central en piedra, acorde al ambiente medieval de esta parte de la ciudad, próxima al castillo y que cuenta con una de las Iglesias más antiguas de Sigüenza, la Iglesia románica de San Vicente (s.XII)".

Desde el PP seguntino lamentan e insisten que "estas actuaciones, así como la necesidad desde hace más de 30 años de actualizar el PERCH, dañan gravemente las pretensiones, en vista a una visita de inspección de la Comisión, para las declaraciones de Patrimonio Mundial".