PP solicita en las Cortes la creación de una Comisión de Estudio no permanente para el sector vitivinícola de C-LM

CIUDAD REAL 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este viernes que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Parlamento autonómico la solicitud de creación de una Comisión de Estudio no permanente para el sector vitivinícola de la región que concluya en la redacción de una estrategia para dicho sector, "ya que ocupa un lugar muy destacado en nuestra tierra".

De esta forma lo ha anunciado Núñez a pie de viña, desde Socuéllamos, donde ha visitado las tareas de vendimia y donde ha recordado que la región genera el 50 por ciento del vino que se produce en el conjunto del país, porque "es el cultivo más extendido en gran parte del territorio de nuestra tierra, siendo la vendimia un momento clave que marca el devenir económico del resto del año para muchos productores".

Un sector, el vitivinícola, que atraviesa problemas "serios", como el vinculado con el agua, o la "incertidumbre" que genera la futura PAC y de la que, desde el PP-CLM, se ha mostrado "radicalmente en contra" ya que "no debe haber ningún recorte", anunciando también que "pelearemos" para que no haya ningún tipo de disminución en esta política y que "no se pierda ni un euro que llega de la PAC a nuestra tierra". Pero, además, Núñez se ha referido a los problemas con la guerra arancelaria que se ha iniciado por parte de los Estados Unidos, según ha informado el partido en nota de prensa.

El líder de los 'populares' en la región ha señalado como "un problema más grave" la falta de una estrategia clara por parte del Gobierno autonómico para este sector, una estrategia que marque la forma en la que se protege y se llevan a cabo medidas comunes para que el sector vitivinícola pueda salir favorecido, para que el vino sea "el gran cultivo de la región y un motor económico de Castilla-La Mancha", todo ello para que haya una voz única por parte de todos.

Según Núñez, "esto hoy no sucede" ya que cada viticultor, cada cooperativa, cada bodega, las alcoholeras hacen lo que pueden sabiendo que el gobierno regional "mira para otro lado y les deja solos". Por ello, ha insistido en la presentación de dicha Comisión de Estudio no permanente que se deberá debatir en las próximas semanas para solicitar al Parlamento autonómico que los tres grupos políticos y el propio gobierno, "escuchemos al sector en sede parlamentaria". Todo ello --ha dicho Núñez-- "para ser capaces de redactar una estrategia común para el sector vitivinícola".

El objetivo que persigue Paco Núñez y el PP-CLM es que se pueda llegar a una "voz unida, sin tintes políticos, pensando en los agricultores y los viticultores, las cooperativas y las bodegas, en definitiva, en la gente de nuestra tierra". Todo ello, ha continuado, escuchando y analizando sus problemas, haciendo participar al sector para que cuenten, de primera mano sus necesidades con el fin de establecer estrategias conjuntas.

El presidente del PP-CLM ha concluido lamentando que "nunca hubo un gobierno tan alejado de la gente como el que tenemos ahora del PSOE y Page", "nunca hubo un gobierno que mirase tanto para otro lado cuando hubo un problema como el que tenemos ahora", refiriéndose al sector vitivinícola, y ha afirmado que la mejor forma de escuchar al sector es esa comisión propuesta en las Cortes regionales.