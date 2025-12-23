PP Toledo lamenta que los concejales socialistas estén más pendientes de sus sillones que de los problemas de la ciudad

Archivo - Velasco replica al PSOE de Toledo que el gobierno de Velázquez ha tomado "medidas valientes" en materia de movilidad - PP - Archivo

TOLEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco, ha lamentado este martes que los concejales socialistas "estén más pendientes de sus sillones, que de solucionar los problemas de los toledanos", y ha defendido que el actual equipo de Gobierno "ha devuelto a Toledo el rumbo y la planificación que durante años estuvieron ausentes en la ciudad".

"Gobernar es saber qué queremos para el Toledo del hoy y del mañana, tomar decisiones valientes, aunque no siempre sean populares, y tener una hoja de ruta clara", ha informado el PP en nota de prensa.

En este sentido, ha puesto de manifiesto que, tras años de inacción y falta de dirección, "hoy la ciudad cuenta con un Gobierno que cumple, que planifica y que trabaja cada día por el desarrollo de Toledo".

El portavoz 'popular' ha recordado los numerosos compromisos incumplidos por los anteriores gobiernos socialistas, entre los que ha citado la falta de avances en el Plan de Ordenación Municipal (POM), la ausencia de actuaciones en Vega Baja, los problemas de accesos al Hospital Universitario, la falta de previsión en el barrio de Palomarejos o la inexistencia de las mejoras prometidas en instalaciones deportivas y de seguridad.

"Esa falta de rigor y esas promesas vacías son, probablemente, la razón de que hoy estén en la oposición", ha señalado Velasco, quien ha recalcado que "en solo dos años este Gobierno ha hecho más por Toledo que otros en los últimos ocho".

De hecho, el portavoz del Grupo Municipal Popular ha lamentado que el PSOE local "insista en un discurso negativo y catastrofista, más pendiente de desgastar al Gobierno que de ayudar a la ciudad" y ha advertido de que "los ciudadanos saben distinguir entre la crítica constructiva y la descalificación constante", y ha instado a la oposición a "apostar por la lealtad institucional y por propuestas reales que respondan a las necesidades de los vecinos".

"Hoy no se puede venir a exigir lo que ayer fueron incapaces de cumplir, Toledo no necesita una oposición destructiva; necesita sensatez, responsabilidad y capacidad de colaboración", ha afirmado.

Asimismo, Velasco ha denunciado la parálisis presupuestaria del Gobierno de España, que "está afectando de manera directa al desarrollo de Toledo" y retrasando proyectos estratégicos como la conexión de Toledo (AP-41) con Ocaña (R-4), el tercer carril de la TO-23, la iluminación de la A-42 a su paso por la ciudad, la circunvalación de esta vía estatal o la mejora de la línea AVE Madrid-Lisboa, "esta situación refleja la falta de capacidad del Gobierno socialista para gobernar con eficacia y para defender los intereses de Toledo", ha añadido.

Velasco ha reafirmado el compromiso del Grupo Municipal Popular con "una política seria, responsable y constructiva, no nos hemos comprometido a lo imposible, impulsamos aquello que creemos que puede lograrse y que es bueno para Toledo", ha señalado.

Finalmente, el portavoz 'popular' ha agradecido al alcalde y a los concejales del Gobierno municipal "su trabajo incansable, su compromiso y su amor por Toledo", y ha concluido que "gobernamos con rigor, cercanía y transparencia, porque creemos que Toledo no avanza mirando atrás, sino aprendiendo de los errores, escuchando a los toledanos y apostando por todo aquello que nos une".