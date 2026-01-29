PP ve "justas" y "urgentes" las reivindicaciones del campo de C-LM y pide que sean atendidas por los gobiernos del PSOE

La secretaria regional del PP, Carolina Agudo - PP

TOLEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha afirmado que las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos de la Comunidad Autónoma son "justas" y "urgentes" por lo que ha pedido que sean atendidas "inmediatamente" por parte de los gobiernos socialistas de España y de la región.

Así lo ha afirmado la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, que ha acudido junto con alcaldes y diputados 'populares' a la manifestación que han convocado este jueves en Toledo las organizaciones agrarias UPA y Asaja bajo el lema 'Mentiras No, Soluciones Sí'.

"Hemos venido a apoyar al campo de nuestra región y hemos venido a dar la cara por los agricultores y por los ganaderos de Castilla-La Mancha", ha apuntado, para agregar que el campo castellanomanchego "está harto de que les engañen, de que les mientan y de que los gobiernos se rían de su trabajo y de su esfuerzo".

Agudo ha afirmado que el PP "siempre ha estado y siempre va a estar con el campo", recordando que esta defensa se realiza desde todas las instituciones. "Lo hacemos en los ayuntamientos, en las Cortes de Castilla-La Mancha junto al presidente Paco Núñez, y también en Europa, donde el presidente Alberto Núñez Feijóo y nuestros representantes defienden al sector primario".

A preguntas de los medios sobre las críticas vertidas por Vox hacia los 'populares', la secretaria regional del PP ha dicho que "por mucho que algunos griten para tapar que no tienen ni propuestas ni medidas para el campo, desde el PP llevamos 40 años defendiendo al campo de Castilla-La Mancha".

"LA GRAVE SITUACIÓN DEL CAMPO"

De su lado, el vicesecretario regional de Política de Institucional del PP y vicepresidente del Parlamento regional, Santiago Lucas-Torres, ha denunciado la "grave" situación que atraviesa el campo de la región, asegurando que los agricultores y ganaderos "están hartos de la burocracia, de los engaños y de unas políticas que les llevan a trabajar a pérdidas".

Lucas-Torres ha lamentado que la actual PAC suponga "una pérdida del 22 por ciento para los agricultores", al tiempo que se deriva dinero "a cualquier cosa menos al campo" y se resta autonomía financiera al sector. "El campo no puede seguir viviendo de estas propuestas y, sobre todo, no puede seguir viviendo sin agua", ha dicho.

En este sentido, ha acusado tanto al Gobierno de Emiliano García-Page como al de Pedro Sánchez de no haber "hecho los deberes" en materia de agua desde la aprobación de la Directiva Marco del Agua en el año 2000. "No se han puesto en marcha las infraestructuras necesarias, no se han reutilizado las aguas residuales y no se ha planificado correctamente, y ahora las consecuencias las pagan los agricultores", ha añadido.

Lucas-Torres ha alertado de que esta dejación de funciones llevará al cierre de pozos y a nuevas penalizaciones para el campo de Castilla-La Mancha, motivo por el que ha defendido que el Partido Popular "no es el partido de las protestas, sino el partido de las propuestas". Entre ellas, ha destacado la ampliación del reglamento del agua para retrasar el cierre de pozos hasta 2032, así como la revisión del Pacto Verde y de la Ley de Restauración de la Naturaleza.

Igualmente, ha calificado de "vergonzosa" la decisión del Gobierno de España de permitir una trazabilidad que facilita el falseamiento del etiquetado de productos marroquíes, "perjudicando gravemente a nuestros agricultores y engañando a los consumidores".