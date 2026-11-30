Celebración de Feijóo desde la sede del PP en la noche electoral - YOUTUBE - PP

TOLEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha vuelto a ser la fuerza más votada en Castilla-La Mancha en estas elecciones generales, y pese a erigirse en la tabla entre las regiones donde más apoyo ha conseguido en forma de voto 'popular', se deja un escaño con respecto a los comicios de 2023.

El resultado arroja 9 actas para el PP, que reedita un apoyo del 39%; ante los siete diputados conseguidos por el PSOE, uno menos que en el anterior reparto; y con un Vox disparado, tanto que en Castilla-La Mancha se ha colocado como el segundo territorio con más porcentaje de votos tras la Región de Murcia, unas papeletas que le han servido para conseguir un diputado en cada una de las cinco provincias castellanomanchegas.

En la comparativa con 2023, los dos escaños de añadidura que ha rascado Vox en la región se los ha quitado al Partido Popular en Cuenca y al Partido Socialista en Albacete, algo que ha conseguido logrando un 20% del total de votos contabilizados en ambas circunscripciones.

Los resultados llegaban tras una jornada en la que Castilla-La Mancha se ha colocado como una de las regiones más destacadas en cuanto al aumento de participación con respecto a los últimos comicios del año 2023.

Así, con 123.408 votos más en las urnas castellanomanchegas, Vox ha ganado más de 70.000; mientras que se han contabilizado 52.000 votos 'populares' más; y 19.000 nuevos votos socialistas.

De la partida, el PSOE alineó a dos de sus ministras como cabezas de lista en las provincias en la figura de Isabel Rodríguez por Ciudad Real y Milagros Tolón por Toledo. La toledana ha conseguido 13.000 votos más para el PSOE; y la ciudadrealeña ha cosechado prácticamente los mismos votos que en la última cita electora.

Mientras, el PP dio cabida en las fotos de sus carteles como principal novedad al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, como baza en la provincia de Toledo, que ha logrado recabar más de 19.000 votos extra para los 'populares'.

SIETE CITAS DE ABASCAL, UN GRAN ACTO DE SÁNCHEZ E INCOMPARECENCIA DE FEIJÓO

En cuanto a la campaña y la precampaña electoral, el candidato que más se dejó ver por territorio castellanomanchego fue Santiago Abascal, quien pisó todas y cada una de las cinco capitales de provincia en las semanas previas a la cita con las urnas.

Lo que empezó con un gran acto en Talavera de la Reina, tierra del presidente del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha y del candidato Manuel Mariscal, uno de los hombres fuertes de la Ejecutiva de Bambú, continuó repicando actos con el mismo modelo.

Fue así como la comitiva desembarcó en Cuenca, Albacete o Ciudad Real, feudo donde el propio Abascal fue agredido con el lanzamiento de algunos huevos. Toledo y Guadalajara también contó con presencia del candidato, que cerró la campaña electoral con una pequeña parada en la localidad conquense de Tarancón, haciendo un alto en el camino en su ruta hacia Alicante, donde abrochó sus actos antes de la jornada de reflexión.

Pedro Sánchez, de su lado, solo se ha dejado ver en un multitudinario mitin en Albacete, casualmente la provincia donde más se ha incrementado la participación de las cinco castellanomanchegas.

Un acto público donde dejó pequeño el Pabellón Ferial de la ciudad más grande de Castilla-La Mancha, con más de 3.000 socialistas entre el público y 2.000 más que se tuvieron que quedar fuera.

Una convocatoria que arrancó con los 'Girasoles' de la paisana Rozalén, natural del municipio albaceteño de Letur; y que tuvo como hilo musical La Malagueña de El Bonillo que activó el modo mitinero de los candidatos que tomaron la palabra. Fue aquí donde Pepe Bono entró en escena por primera vez, ganando presencia a partir de entonces hasta incluso llegar a desafiar al propio Felipe González.

El acto, anunciado pocas horas antes, se fijó para el primer martes de campaña, fecha en la que el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ya tenía prevista agenda internacional, primero en París para reunirse con la UNESCO y después en Bruselas para acudir a la Comisión NAT del Comité de las Regiones. Casualidad o no, el barón más crítico con Ferraz evitó así compartir escenario con Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo, de su lado, ha pasado de largo por Castilla-La Mancha, una tierra por la que sí han pasado primeros espadas de la formación, desde el mitin protagonizado por Isabel Díaz Ayuso en Illescas hasta el paso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La última visita del gallego a territorio castellanomanchego fue a dos días de la pegada de carteles en Ciudad Real, en un Congreso de la Unión Europea de Mayores organizado por el Partido Popular Europeo de la mano de la histórica 'popular' ciudadrealeña Carmen Quintanilla.

Por la parte más a la izquierda del espectro político, los líderes de Frente Amplio poco se prodigaron por Castilla-La Mancha. Teniendo en cuenta que Izquierda Unida capitalizó al cien por cien las listas electorales por incomparecencia de Sumar, el acto más significativo tuvo lugar en Argamasilla de Alba, tierra del exdirigente Cayo Lara, que ejerció de anfitrión en un evento público con candidatos locales, entre ellos Pedro Mellado, líder de IU en Castilla-La Mancha y aspirante al Senado por la provincia de Ciudad Real en la coalición con el PSOE.

De parte de Podemos, el secretario de Organización a nivel estatal, Pablo Fernández, fue la única figura que tuvo algo de presencia, con un acto en defensa de la vivienda protagonizado en la toledana Plaza de Zocodover.