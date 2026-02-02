PP y Vox Guadalajara volverán a expresar su apoyo al pueblo iraní en una moción en el próximo pleno

GUADALAJARA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de los grupos municipales del PP y Vox, Alfonso Esteban y Víctor Morejón, han avanzado que presentará una moción de apoyo al pueblo iraní en el próximo pleno, lamentando que el PSOE de Alberto Rojo rechazara una declaración institucional en el mismo sentido la pasada semana en Junta de Portavoces.

PP y Vox trasladaron el firme apoyo al pueblo iraní "frente a la brutal represión y violación de los derechos humanos ejercidas por la república islámica de los ayatolás".

Ambos portavoces han recordado que esta propuesta se presentó en la Junta de Portavoces celebrada la semana pasada. En relación con la misma, todos los grupos políticos manifestaron su apoyo al texto planteado, "a excepción del grupo socialista de Rojo".

"Incluso Aike, que, si bien trató de introducir alguna modificación, manifestó finalmente su acuerdo y su voluntad de apoyar el texto y la declaración institucional. Una posición que denota la hipocresía de los socialistas de Guadalajara y demuestra su falta de sensibilidad ante el sufrimiento del pueblo iraní frente a la brutal represión y violación de los derechos humanos ejercidas por la república de los ayatolás".

Así, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros ayuntamientos como el Ayuntamiento de Madrid, donde la declaración institucional salió adelante con el apoyo de todas las formaciones políticas, el equipo de Rojo y el PSOE de Guadalajara han puesto "en evidencia su hipocresía y falta de humanidad", denuncian PP y Vox en nota de prensa.

El texto expresa el firme apoyo al pueblo iraní "frente a la brutal represión y violación de los derechos humanos ejercidas por la república islámica de los ayatolás, en el poder desde 1979, que reprime con dureza cualquier disidencia y cuyas imposiciones durante más de 40 años han derivado en una gravísima situación política, social y económica".

En estas semanas la sociedad iraní se ha levantado en decenas de ciudades en todo el país para reclamar un futuro basado en la dignidad, la justicia, la libertad y la igualdad entre los ciudadanos, independientemente de su sexo, religión u origen étnico".

En el mismo se condena "la brutal y desproporcionada represión ejercida por las autoridades iraníes contra las protestas ciudadanas, que ha causado en pocos días miles de víctimas mortales, muchas de ellas tiroteadas a bocajarro, y un número incalculable de heridos y detenidos, e insta al cese inmediato de toda forma de violencia contra la población".

En la misma se destaca de manera especial "la valentía y la tenacidad de las mujeres iraníes, situadas desde hace años en la primera línea contra el régimen, en defensa de sus derechos". "Son las principales víctimas de la violencia institucional de un gobierno que mantiene a la población bajo vigilancia, y muy especialmente a ellas".

La imposición del velo simboliza la negación sistemática de la independencia de las mujeres y constituye una manifestación gráfica de la falta de libertad que afecta a toda la sociedad iraní. El lema 'Mujeres, Vida, Libertad' sigue siendo la muestra de su liderazgo en la resistencia contra la opresión y la represión.

Finalmente, "se exige el fin de las gravísimas violaciones de los derechos humanos en el país, el respeto por parte de las autoridades iraníes de las libertades fundamentales de expresión, reunión pacífica, y asociación y la inmediata liberación de los detenidos por ejercer estos derechos. Y se reafirma el compromiso con la defensa de estos valores y el respaldo a quienes luchan por conquistarlos".