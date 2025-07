PP y Vox reclaman un Plan Nacional de Agua en las Cortes de Castilla-La Mancha y Junta no se suma a la petición

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox y PP han demandado este jueves en el Parlamento regional la necesidad de un Plan Nacional del Agua que implique el despliegue de infraestructuras hídricas necesarias para garantizar su suministro, a lo que el Gobierno regional les ha replicado que no van a sumarse a esta petición para que la región siga "perdiendo".

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha reclamado un Plan Nacional del Agua que planifique ejecutar nuevos embalses, infraestructuras hídricas y un sistema integrado de agua que contemple la interconexión de todas las cuencas para llevar agua a toda España, a todos los sitios donde sea necesario, porque, ha afirmado, "agua hay".

Con un Plan Nacional del Agua, Castilla-La Mancha sería "la región más beneficiada", ha afirmado Moreno, afeando que el PSOE se opone al mismo, a diferencia de Vox, que defiende la interconexión de todas las cuencas bajo el principio de la unidad de los recursos y del interés general.

"Hay que ejecutar las obras necesarias que permitan acumular todo el agua posible que se desperdicia en las épocas de abundantes lluvias, consiste en aumentar la despensa y el almacenamiento del agua para después poderla distribuir en las zonas donde sea necesaria", ha remarcado el diputado de Vox, avisando que "este año va a haber los mismos recortes y las mismas restricciones de agua en los mismos sitios".

EL PP TAMBIÉN LO PIDE

Por su lado, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres, ha defendido un Plan Nacional de Agua --petición desde su partido regional que se incorporó a la ponencia del Congreso nacional del PP-- con criterios de solidaridad entre territorios, con participación activa en todas las comunidades autónomas y con inversiones reales en infraestructuras hidráulicas, "de norte a sur y de este a oeste".

Se exige en su propuesta que se cumpla de manera firme los caudales ecológicos, que se respete la ley como dice el Tribunal Supremo, pero desde "el equilibrio, con respeto a la planificación hidrológica y al consenso territorial, y con el respaldo unánime de las comunidades limítrofes".

Ha aludido Lucas-Torres a "inversiones prometidas y no ejecutadas" por parte del Gobierno central, y ha señalado que de 679 millones de euros presupuestados en ocho años, solo han ejecutado 243, un 35%".

"Castilla-La Mancha no puede seguir siendo una tierra que da sin recibir, que espera sin resultados, que paga sin recompensa. Tenemos la razón, tenemos las sentencias, tenemos la legitimidad. No pedimos privilegios, pedimos justicia, no queremos guerra, queremos planificación", ha demandado el diputado del PP, que ha instado además a convocar la mesa regional del agua.

De su lado, el diputado socialista Francisco José Barato ha criticado que el PP y Vox en sus propuestas "no hablan de exigir el cumplimiento inmediato de las sentencias del Tribunal Supremo, incluso parece que las cuestionan".

Sobre infraestructuras, Barato ha puesto en valor la relevancia de la Llanura manchega, con 150.000 habitantes a los que ya les llega agua de calidad, con la ampliación de más ramales y fases.

"La mayor inversión hidráulica en la región con más de 95 millones de euros. Garantizar el agua en territorios de Castilla-La Mancha, para que mientras haya posibilidad de que pueda llegar agua de otras zonas, que no tengan pueblos que sufrir restricciones de agua. Agua para consumo y agua también para preservar nuestros entornos naturales. Agua para la vida", ha destacado.

Finalmente, ha invitado al PP y Vox a sumarse a la campaña 'Justicia para el Tajo', acusándoles de estar "callados", sin sumarse a la movilización en los municipios ribereños para trasladar un mensaje institucional unánime.

Los socialistas también piden "continuar desarrollando políticas hidráulicas en la región", convocar la mesa regional del agua e instar al Gobierno regional para que inste al Gobierno central "a adecuar las normativas vigentes al establecimiento de los caudales ecológicos del Tajo".

JUNTA RECHAZA UN PLAN NACIONAL

Por su lado, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha indicado que el plan hidrológico nacional que defienden desde el Ejecutivo se basa en el cumplimiento de "las siete planificaciones hidrológicas de cuenca" y que las demandas de agua "estén realmente reflejadas" respecto a las necesidades de la región.

Además, añade Gómez que Castilla-La Mancha necesita que las infraestructuras que se necesiten "estén contempladas y se hagan", porque hasta ahora las únicas infraestructuras hidráulicas importantes "han sido las de Madrid, las de Murcia, las de Valencia y las de Andalucía", y las de Castilla-La Mancha "brillan por su ausencia".

En otro punto, ha destacado que se han movilizado más de 995 millones de euros en materia hidráulica en los diez años de gestión socialista a lo que se suman 62 nuevas depuradoras.

Finalmente, la titular del ramo ha afeado que PP y Vox puedan mantener que ahora, que existe abundancia de agua, se crean que esto es "jauja". "El cambio climático está aquí para quedarse. Y lo que hoy es una satisfacción, dentro de diez años volveremos a tener que hacer medias donde no tendremos agua", ha sentenciado.

Tras el debate, ha quedado solo aprobada la propuesta parlamentaria de los socialistas, gracias a su mayoría parlamentaria. Vox ha votado en contra mientras que el PP se ha abstenido.

La de Vox ha quedado rechazada, con el voto en contra de socialistas y la abstención del PP. Asimismo, la de los 'populares' también ha quedado rechazada, con el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox.