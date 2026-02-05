El preacuerdo para el convenio colectivo del metal de Cuenca contempla una subida salarial del 4% para el año 2025

Preacuerdo para la firma del convenio colectivo del metal de Cuenca. - CEOE

CUENCA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Metalúrgicos de la Provincia de Cuenca ha rubricado un preacuerdo con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para la firma del convenio colectivo del metal de Cuenca, que contempla una subida salarial del4 % para el año 2025, con garantía de retribución mínima anual del SMI más un 4% calculado sobre sobre las tablas de 2024. También que la jornada laboral se reduzca cuatro horas en 2028.

Según informa la patronal, lo suscrito fija una vigencia para el convenio que se alarga durante cuatro años, concretamente desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.

También se aprueban nuevas tablas salariales para 2026, con una subida media del 4%, y subidas salariales para los años 2027 y 2028 del 3,5 % para cada uno de los años.

Se actualizarán las indemnizaciones por dietas y kilometraje y se amplía el importe de capital asegurado en 5.000 euros del seguro de accidente para los supuestos de incapacidad permanente y muerte de la persona trabajadora.

Desde el 1 de enero de 2026 se modifica la estructura salarial del convenio, con eliminación del plus de transporte, sustituyéndolo por un plus salarial denominado plus de grupo por día efectivo de trabajo, y con la agrupación en 7 grupos que dan lugar a 9 niveles retributivos de las actuales categorías profesionales.

Se añade un nuevo artículo que regulará las situaciones de guardia y disponibilidad de las personas trabajadoras, así como su retribución.

Se establecen las cantidades que se abonarán por las empresas que, por razones técnicas, organizativas o productivas tengan un servicio de disponibilidad o guardia que no tendrá la consideración de tiempo efectivo de trabajo, pero que será compensada económicamente Se añade un nuevo artículo sobre Turnicidad, con un plus del 10 % sobre el salario base para aquellas personas trabajadoras que estén sometidos a 3 turnos (mañana, tarde y noche).

Este preacuerdo, que afecta en la provincia de Cuenca a alrededor de 1.500 empresas, algunas de ellas de gran tamaño, y a unos 4.000 trabajadores, será trasladado en fechas próximas al texto definitivo del convenio colectivo del metal, el cual regulará las condiciones laborales de las empresas y trabajadores del sector durante los siguientes años.